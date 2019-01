41 år gamle Zelenskij lanserte seg tidligere denne måneden som kandidat til presidentvalget som går av stabelen 31. mars, og han leder nå på flere meningsmålinger.

Komikeren er en svært populær mann i Ukraina, både som TV-profil og for sin hyppige kritikk mot landets nåværende ledere.

Sittende resident Petro Porosjenko kunngjorde nylig at han stiller til gjenvalg. Hans hovedutfordrer blir trolig tidligere statsminister Julia Timosjenko, som også ligger høyt på meningsmålingene.

Men en meningsmåling offentliggjort torsdag gir Zelenskij en oppslutning på 23 prosent, foran Porosjenko og Timosjenko med henholdsvis 16,4 og 15,7 prosent. Målingen har en feilmargin på 0,9 prosentpoeng.

På en annen måling får Zelenskij 19 prosent mens Timosjenko får 18,2 prosent og Porosjenko 15,1 prosent. Denne målingen hadde en feilmargin på 1,3 prosentpoeng.

Ukraina sliter med omfattende korrupsjon og store økonomiske problemer, og levestandarden har falt kraftig i kjølvannet av Russlands annektering av Krim-halvøya.

– Velgerne er lei av de sittende politikerne og mangelen på fremgang i økonomien. Zelenskij kan by på store overraskelser, sier en talsmann for et ukrainsk analysesenter.

(NTB)