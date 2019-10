Zelenskyj sier for første gang at hans regjering «med glede» vil granske konspirasjonsteorien som president Donald Trump insisterte på; at det var ukrainerne og ikke russerne som påvirket presidentvalget i USA valget i 2016. Og det for å fremme Hillary Clinton.

Zelenskyj oppfordret også amerikanske og ukrainske påtalemyndigheter til å samarbeide om undersøkelsen av et gasselskap som er knyttet til Hunter Biden, den demokratiske presidentkandidaten Joe Bidens sønn.

– Ingen nikkedukke

Den ukrainske presidenten presiserte under et langt mediemøte i Kiev torsdag at han ikke er Trumps nikkedukke. Han la til at amerikanske myndigheter ikke har lagt fram noen bevis for at det var Ukraina som skal ha manipulert valget i 2016.

Zelenskyj avviste medieoppslag om at han ble utsatt for press og at USA som motytelse skulle gi Ukraina militær bistand i kampen mot russisk-støttede separatister i de østlige områdene av landet.

President framholdt at han først etter telefonsamtalen med Trump ble gjort oppmerksom på at USA hadde frosset militærhjelp til Ukraina verdt flere hundre millioner dollar.

Feilgrep

– Men det var ikke noen utpressing. Vi er ikke tjenere. Vi er et selvstendig land, sa president Zelenskyj. Han la til at det var feil av Det hvite hus å offentliggjøre en utskrift av samtalen 25. juli og at Ukraina ikke vil legge fram sin versjon av samtalen.

Torsdag er Trump ute på Twitter og takker Zelenskyj for oppklaringen, og snakker om seg selv i tredje person:

– Ukrainas president uttrykte igken, i de sterkeste ordelag, at president Trump utøvet intet press og gjorde aboslutt ingenting galt, skriver Trump.

Trump sa at pengene til Ukraina ble stanset av frykt for korrupsjon. Beslutningen utløste oppstyr i Kongressen, og midlene ble frigitt i september.

Zelenskyj sa han håpet at samtalen ville føre til et møte ansikt til ansikt og at Trump ville komme til Kiev.

– Det viktigste for meg er at Det hvite hus endrer sin retorikk om at Ukraina er et korrupt land som ikke er til å stole på, sa den ukrainske presidenten. (NTB)