Ukraina satser på norsk solkraft

Det aktuelle solkraftverket på 54 MW skal bygges i Boguslav, sør for den ukrainske hovedstaden Kiev.

Totalt har Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) stilt én milliard kroner i garanti for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019. Ukraina vil på sikt fase ut sine gamle atomkraftverk, der enkelte er like gamle som Tsjernobyl.

Det norske solkraftselskapet Scatec Solar offentliggjorde i en børsmelding mandag at langsiktig lånefinansiering til anlegget i Boguslav nå er på plass. GIEK opplyser at de stiller med 14,3 millioner euro tilsvarende 145 millioner kroner i lånegarantier til selskapet, som skal bygge og eie solparken.

Også den nederlandske utviklingsbanken FMO og europeiske Green for Growth Fund (GGF) bidrar til finansieringen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener at relasjonen mellom Norge, Ukraina og Europa har blitt sterkere gjennom denne avtalen.

– Ukraina jobber aktivt og målbevisst med sin Europa-tilpasning, blant annet for å komme nærmere EUs energistandarder. Da trengs flere, renere energikilder. Norske Scatec Solar har unik kompetanse på bygging og drift av solprosjekter, og har prosjekter i en rekke markeder i utlandet, sier Røe Isaksen.

GIEK har garantert for Scatec Solars prosjekter i flere verdensdeler de siste årene, inkludert Sør-Afrika, Egypt, Brasil, Malaysia og Honduras.