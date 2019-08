To uker på hurtigseilbåt over Atlanterhavet til FN i USA. Deretter tog og buss senere i høst når ferden går videre til Canada og Mexico, før hun skal til Chile i desember for å delta på årets FN-konferanse om klima i Santiago. Hvordan hun skal komme seg tilbake til Europa er ikke planlagt.

Greta Thunberg tar skrittet for alvor på verdensarenaen denne høsten for å delta på en rekke klimaarrangementer. Seilturen starter fra Storbritannia onsdag ettermiddag.

The weather forecast looks good, we are due to leave Plymouth as planned, at 15.00 GMT. pic.twitter.com/6iAOejMWZR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 14, 2019

I løpet av rundreisen i Amerika skal Thunberg delta på en et klima-toppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York og flere klimaprotester i september.

Absurd

– Jeg kommer kanskje til å bli sjøsyk, og det kommer ikke til å bli komfortabelt, men det kan jeg leve med, sier Thunberg til BBC.

Strømbruken kommer av solcellepaneler, slik at det ikke er noen CO₂-utslipp under turen. Thunberg tar seilbåten fordi hun ikke vil fly eller reise med cruiseskip, for å spare miljøet.

– Det viser bare hvor umulig det er å leve bærekraftig i dag – det er absurd at man må seile over Atlanterhavet slik som dette for å komme seg dit uten utslipp, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Ett år

Også faren er med 16-åringen på reisen, i tillegg til den tyske kapteinen Boris Herrmann, Pierre Casiraghi fra kongefamilien i Monaco og svenske Nathan Grossman, som lager dokumentar om Thunberg.

For bare ett år siden var hun en ukjent elev som begynte å streike i Stockholm: første streikedag var 20. august i fjor, og det skulle vise seg å bli en verdensomspennende bevegelse og bidra til å sette fart på klimadebatten.

Det er snart ett år siden Greta Thunberg startet det som skulle bli en bevegelse. Her fra en demonstrasjon blant unge i Brussel i april. Foto: NTB scanpix

Om utviklingen det siste året sier Thunberg dette i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT:

– Det er ubegripelig. Om noen hadde laget en film om det hadde jeg ment at det var en dårlig film siden det hadde virket så urealistisk.

