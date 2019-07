Tysk politi sperret tirsdag av et område rundt hovedmoskeen i Köln etter at moskeen hadde mottatt en bombetrussel.

– Innholdet i trusselen var såpass sterkt at vi besluttet å reagere umiddelbart, sier politiets talsperson, som ikke vil si noe mer om innholdet.

En talsperson i den tyrkisk-islamske religiøse unionen, Tysklands største muslimske paraplyorganisasjon og som driver moskeen, bekrefter at det dreide seg om en bombetrussel.

– Vi er engstelige og redde, fordi det har vært en økning i angrep mot moskeer, sier talspersonen til nyhetsbyrået DPA.

Moskeen, som er den største i Tyskland og en av de største i Europa, ble evakuert.

Etter å ha gjennomsøkt moskeen, meldte politiet et par timer senere at ingenting mistenkelig var funnet og at politiaksjonen dermed var avsluttet. Evakueringen er nå opphevet og moskeen er åpen igjen.