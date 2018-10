Tyrkisk politi gjennomsøker Saudi-Arabias konsulat

Verden

Tyrkiske etterforskere startet mandag kveld søk i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Journalisten Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk på konsulatte 2. oktober.

En gruppe etterforskere ankom konsulatet mandag kveld. De gikk forbi journalistene som sto utenfor, uten å si noe. Det er uklart hvordan etterforskningsteamet er satt sammen, men ifølge CNN Turk dreier det seg ikke bare om tyrkiske granskere, men også etterforskere fra Saudi-Arabia.

Inne på konsulatet er det spesielt DNA-spor de skal lete etter. Den nærliggende konsulens residens skal også gjennomsøkes, melder fjernsynskanalen, med henvisning til opplysninger fra utenriksdepartementet i Ankara.

Eksil i USA

Søndag diskuterte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Saudi-Arabias konge Salman forsvinningen for første gang. Diskusjonen skal blant annet ha omhandlet spørsmålet om å opprette en felles arbeidsgruppe for å utrede omstendighetene rundt forsvinningen. Den saudiarabiske journalisten og dissidenten Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på konsulatet for å ordne noen dokumenter.

Khashoggi har skrevet kommentarartikler i Washington Post med kritikk av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Han har bodd i selvvalgt eksil i USA siden i fjor, men har tidligere jobbet som journalist i hjemlandet og som rådgiver for saudiarabiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter mener han ble torturert og drept inne på konsulatet, noe Saudi-Arabia benekter. (NTB)