En talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener Macron bruker minnedagen til å ta oppmerksomheten bort fra politiske problemer på hjemmebane.

– Ingen skal få skitne til vår historie, sier talsmannen Ibrahim Kalin.

Macron erklærte i en tale tirsdag at 24. april blir fransk nasjonal minnedag for folkemordet på armenerne. Massedrapene på armenere fant sted under og etter første verdenskrig i Det osmanske rike – forløperen til dagens Tyrkia.

Det anslås at opptil 1,5 millioner mennesker ble drept som følge av massakrer, deportasjoner, tvangsarbeid og dødsmarsjer. Tyrkia benekter at disse hendelsene utgjorde et folkemord, og tyrkiske myndigheter pleier å slå hardt ned på dem som bruker dette begrepet om skjebnen til armenerne i Det osmanske riket. (NTB)

