Tyrkia-kjenner: Landet er splittet

Verden

Ifølge den tyrkiske valgkommisjonen fikk president Recep Tayyip Erdogan rundt 53 prosent av stemmene i presidentvalget. Myksvoll konstaterer at befolkningen er delt mellom dem som er svært glad i presidenten – og dem som er kritiske og ønsker endring.

– Det er ikke utsikter til at frontene vil mykes opp, sier han.

Valgresultatet betyr at Erdogan kan styre videre med mer makt samlet i presidentembetet. I en folkeavstemning i fjor stemte tyrkerne for en ny grunnlov som innebærer mer direkte presidentstyre og mindre makt til representantene i nasjonalforsamlingen.

Ifølge Myksvoll har Erdogan i praksis ligget tett opp til et slikt system også de to siste årene, delvis som følge av at det er innført unntakstilstand. Grunnlovsendringen betyr at det nye systemet lovfestes.

Kritikere av Erdogan har lenge anklaget ham for å undergrave demokratiet og bevege landet i autoritær retning.

– Demokratiet står svakt, sier Myksvoll, som er redaktør for nettstedet tyrkiskpolitikk.no og kommentator for Bergens Tidende.

Han viser blant annet til at opposisjonen ikke har hatt samme mulighet som regjeringspartiet AKP til å drive valgkamp og få fram budskapet sitt i mediene. (NTB)