Tyrkias offensiv som startet mot kurdisk milits i det nordøstlige Syria i forrige uke, er blitt kritisert internasjonalt.

– Vi skal fortsette å kjempe mot alle terrorgrupper, inkludert IS, uansett om verdenssamfunnet støtter vår kamp, sier president Recep Tayyip Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun til AFP.

– Skitten avtale

Altun hevder at kurdisk milits med overlegg har løslatt IS-fanger fra kurdiskkontrollerte leirer nordøst i Syria for å skremme vestlige land.

– I tillegg til å slippe løs tusener av IS-fanger fra fangeleirer, har militsgruppen med overlegg slått til mot sivile, inkludert journalister, nær den tyrkisk-syriske grensen før de inngikk en skitten avtale med Assad-regimet, sier Altun.

Avtale med Assad

Det var i helgen at den kurdiske militsgruppen YPG, som inngår i den tidligere USA-allierte opprørsalliansen SDF, inngikk en avtale med president Bashar al-Assads regime i Damaskus for å skaffe seg beskyttelse mot den tyrkiske offensiven da amerikanske styrker begynte å trekke seg ut.

– Vi oppfordrer alle parter til å overse partiske meldinger i mediene og falske nyheter, og til å sette pris på Tyrkias rolle som en skanse mot global terror, sier Altun.Han avviser påstander fra USAs forsvarsminister Mark Esper om at den tyrkiske offensiven har «resultert i løslatelse av mange farlige IS-fanger». Tyrkiske myndigheter mener YPG er en terrorgruppe med koblinger til forbudte PKK i Tyrkia.