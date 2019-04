Tyrkia får sin første kommunistiske ordfører

Tyrkia holdt søndag lokalvalg, og selv om president Recep Tayyip Erdogan fra partiet AKP har erklært valgseier, etter å ha fått over halvparten av stemmene i Tyrkia nasjonalt, har presidentens parti gått på en smell i landets to største byer, Ankara og Istanbul, hvor det sekulære opposisjonspartiet CHP ser ut til å ha vunnet. Resultatet er foreløpig ikke offislielt, ettersom det gjenstår å telle noen få stemmer.

Erdogans parti på fjerdeplass

Lenger øst i landet har lokalvalget bragt med seg andre overraskelser. Ifølge uoffisielle tall, vant Mehmet Fatih Maçoğlu fra Tyrkias Kommunistparti med 32,2 prosent av stemmene i provinsen Turceli, mens hans motkandidat Nursat Yesil fra partiet fikk 29 prosent. President Recep Tayyip Erdogans parti AKP måtte nøye seg med en fjerdeplass i distriktet, med 17,4 prosent av stemmene, skriver nettavisen Daily Sabah. Tunceli-provinsen ligger øst i Tyrkia, har rundt 90.000 innbyggere og har et flertall av kurdiskspråklige innbyggere.

Full strid om hvem som vant Istanbul

I Tyrkias aller største by, Istanbul, hevder både AKP og opposisjonspartiet CHP å ha vunnet valget. Ifølge valgkommisjonen at det er CHP som leder med over 27.000 stemmer, men 84 stemmeurner er ikke talt opp, fordi resultatene bestrides, skriver VG. Dersom CHP ender opp med å få ordføreren i Istanbul, er i det ikke langt ifra et politisk jordskjelv å regne, ettersom AKP har hatt ordføreren i byen de siste 25 årene.

