Det er fremdeles uklart hva som er grunnen til pågripelsen, og hvor lenge Zaman må sitte fengslet, ifølge TV 2.

Zaman ble pågrepet mens han dekket demonstrasjoner nord i landet.

«Jeg var vitne til ekstrem voldelig atferd fra politiet som brukte køller for å stanse aktivistene. I den sammenheng ble jeg angrepet og slått med køller, til tross for at jeg sa jeg var fra pressen» forteller Zaman til egen kanal.

Han forteller at han siden pågripelsen har vært fengslet i en celle med 21 andre personer.

Får konsulær bistand

– Vi har fått rapporter fra Kadafi og vitner som opplyser om at politiet oppførte seg brutalt. De skjøt med skarpt i lufta og slo demonstranter med batonger. Og det var jo nettopp det Zaman ønsket å formidle og rapportere hjem om, og så blir han selv arrestert i den situasjonen, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 til NTB lørdag kveld.

Kanalen har løpende kontakt med Utenriksdepartementet (UD), som opplyser til at de er kjent med at en norsk journalist er fengslet i Pakistan.

– Ambassaden i Islamabad er i kontakt med ham og gir konsulær bistand. Vi er også i nær dialog med hans arbeidsgiver i Norge. Vi jobber for fullt med saken, sier pressekontakt Kristin Enstad til NTB.

– Jobber med å få ham løslatt

Også Pakistans ambassade i Oslo opplyser at de jobber med å få løslatt Zaman.

– Vi jobber nå med å få oversikt, sier Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, til VG.

Hun reiser til Islamabad lørdag kveld, og hun sier at hun har satt sin ambassadesjef og nestkommanderende, Zaib Abbasi, på saken.

– Vi jobber nå med å få frigjort Zaman så fort som mulig, sier Abassi til VG.

Ambassaden forsøker blant annet å få kontakt med førstesekretæren i Punjab, provinsens øverste embetsmann, i tillegg til ulike departementer og ministre.

På ferie

Zaman var på ferie med familien, men skulle også dekke demonstrasjoner i landet.

– TV 2 reagerer sterkt på at vår reporter er arrestert når han forsøker å gjøre jobben sin som journalist. Dette er svært alvorlig. Vi har ikke hatt mulighet til å snakke med ham direkte, og vet dermed for lite om situasjonen til å kunne si så mye mer akkurat nå, sier Solbrække til egen kanal.

Hans familie har vært i kontakt med ham etter pågripelsen. De sier at det står bra til med ham etter forholdene, ifølge TV 2.

Pågripelsen skjedde kort tid etter at Zaman selv rapporterte om at politiet gikk til massepågripelser av politikere som støtter tidligere statsminister Nawaz Sharif.

Uro

Sharif, som er fra partiet Pakistans muslimske liga (PML-N), ble 6. juli dømt til ti års fengsel in absentia for korrupsjon. Han ble pågrepet da han fredag vendte tilbake til Pakistan fra London.

25. juli er det valg i Pakistan, og det har vært urolig i landet den siste tiden.

Ifølge Sharifs parti ble minst 4.000 partimedlemmer pågrepet av pakistansk politi fredag. (NTB)