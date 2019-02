Tusks friske uttalelse kom på en pressekonferanse i Brussel etter et møte med Irlands statsminister Leo Varadkar onsdag.

– Jeg har lurt på hvordan det spesielle stedet i helvete ser ut, for dem som anbefalte brexit uten en gang en skisse til en plan for hvordan det kunne gjennomføres på en trygg måte, sa han.

Den britiske regjeringen og EU har framforhandlet en avtale om hvordan Storbritannia kan forlate unionen. Avtalen er imidlertid blitt forkastet av det britiske Underhuset.

Statsminister Theresa May kommer til Brussel torsdag i håp om å reforhandle deler av avtalen. Tusk sier EU ikke vil komme med noe nytt forslag, men at han håper May vil komme med et realistisk forslag til hvordan den fastlåste situasjonen kan løses.

Det mest omstridte punktet i Mays brexit-avtale er knyttet til situasjonen ved grensa mellom Irland og Nord-Irland. Varadkar sa onsdag at Mays forslag er det beste man kan få til.