Tusener samlet til demonstrasjoner i Berlin

Verden

5.000 tilhengere av det høyrepopulistiske partiet Alternativ für Deutschland (AfD) møtte opp til demonstrasjonene klokka 12 søndag, ifølge partiet. På forhånd hadde de opplyst at rundt 10.000 personer ville møte opp på demonstrasjonen der om lag 2.000 politifolk var til stede.

Disse brukte pepperspray for å skille AfD-tilhengerne og et større antall motdemonstranter fra hverandre ved Leipziger Platz.

Motdemonstrantene var samlet under banneret «Stopp hatet, stopp AfD», og besto blant annet av artister og personer tilknyttet Berlins musikklubber. Disse varslet på forhånd at de ville forsøke å overdøve AfD-demonstrantene med høylytt teknomusikk.

– Vi består av progressive, homofile, feminister og antirasister. Vi er inkluderende, fargerike og har enhjørninger, heter det i en pressemelding fra klubbene.

Les også: Politisk strid etter terror

Mot innvandring

AfD er sterkt imot statsminister Angela Merkels innvandringspolitikk.

Det var et sentralt tema for søndagens demonstrasjon i Berlin, der demonstranter ropte slagord som «Merkel må gå av» og «vi er folket».

– Vi elsker landet vårt. Og vi har lyst til å gi det videre til våre barnebarn på samme måte som våre besteforeldre gjorde for oss, sa AfD-partileder Alexander Gauland til folkemengden under demonstrasjonen.

Les også: En finger for demokratiet

God oppslutning for AfD

Gaulands parti er Tysklands største opposisjonsparti etter at det i fjor fikk 12,6 prosent av stemmene i valget på ny nasjonalforsamling. Demonstrasjonen søndag, som har fått navnet «Tysklands framtid», er et uvanlig grep for tyske politiske partier.

Det kommer på et tidspunkt der AfD har god oppslutning, ifølge en meningsmåling gjennomført på vegne av Bild. I målingen, som ble omtalt tidligere i mai, fikk det høyrepopulistiske partiet 14 prosent.

Kristendemokratene i CDU, der Angela Merkel er partileder, og CSU fikk til sammen får 34 prosent oppslutning på samme måling.

Sosialdemokratene fikk 17 prosent, mens De grønne fikk en oppslutning på 12 prosent. (NTB)

Les også: Dronning under hardt press