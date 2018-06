Verden

– Jeg vil at verden skal høre min stemme. Hva var det datteren min gjorde som var galt?, spurte Najjars mor Sabreen, under datterens begravelse lørdag.

Den unge kvinnen ble skutt og drept av en israelsk skarpskytter fredag, mens hun forsøkte å komme en såret demonstrant til unnsetning nær grensa mot Israel. 21-åringen hadde på seg hvit uniform da hun ble skutt.

I henhold til internasjonal lov, skal legepersonell og sykehus tydelig merkes i krig, og det strider mot humanitærretten og regnes som en krigsforbrytelse å bevisst angripe helsepersonell.

Kollegaen til Najjar, Fares al-Kidra, forteller hvordan de hadde hentet en såret demonstrant nær grensegjerdet og var på vei tilbake til ambulansen, da han hørte tre skudd i rask rekkefølge og så Razan Najjar falle.

Lørdag ble liket av den unge kvinnen, som var innhyllet i et palestinsk flagg, båret fra sykehuset, via hjemlandsbyen Khuza og til gravplassen i Khan Yunis sør på Gazastripen.

– Standard prosedyre

Den israelske hæren sier det ikke ble gjort noe galt da Razan Najjar ble skutt og drept og hevder at soldatene fulgte «standard prosedyre». Drapet på Najjar skal likevel granskes, blir det opplyst.

– IDF arbeider kontinuerlig med å trekke operativ lærdom og redusere antallet drepte langs sikkerhetsgjerdet mot Gazastripen, heter det i en kunngjøring fra den israelske hæren, gjengitt av Jerusalem Post.

118 ubevæpnede demonstranter er skutt og drept av israelske skarpskyttere siden demonstrasjonene startet, og tusenvis er såret, mange av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd, skriver NTB.

Najjars død har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Også i andre konfliktsoner er helsearbeidere utsatt.

FN fordømmer

FNs spesialutsending til Midtøsten, Nicolay Mladenov, fordømmer også drapet på den palestinske helsearbeideren.

– Helsearbeidere skal ikke være mål. Mine tanker og bønner går til Razan Najjars familie, tvitrer Mladenov.

– Palestinerne i Gaza har lidd nok. Israel må justere maktbruken sin og Hamas må forhindre hendelser ved gjerdet. Opptrapping vil bare koste flere liv, fortsetter han.

Skyter på helsearbeidere

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 245 palestinske helsearbeidere blitt såret under de ukentlige demonstrasjonene som har pågått på Gazastripen siden slutten av mars. WHO oppgir også at 40 ambulanser er blitt truffet av israelske skudd.

Israel har høstet massiv internasjonal fordømmelse for maktbruken mot ubevæpnede demonstranter, men USA la fredag ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon som ba om «internasjonal beskyttelse» for palestinerne.

USAs eget resolusjonsforslag, som ga Hamas skylden for Israels drap på sivile, fikk kun støtte fra USA selv.

Fredag avfyret militante palestinere i Gaza granater mot Israel for første gang siden masseprotestene startet.

Fakta om Gaza-stripen

* Gazastripen er på størrelse med Hamar kommune og hjem for om lag 2 millioner palestinere. 1,3 millioner av dem er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948.

* Området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, men gitt tilbake til palestinerne i 2005. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt grensa med unntak av Rafah-overgangen til Egypt.

* I 2006 vant Hamas valget i de palestinske områdene, men gruppen fikk ikke kontroll over de Fatah-kontrollerte sikkerhetsstyrkene på Gazastripen.

* I 2007 brøt det ut kamper mellom ulike palestinske fraksjoner, noe som endte med at Hamas jaget Fatahs sikkerhetsstyrker ut av enklaven.

* Palestinernes president Mahmoud Abbas oppløste den Hamas-dominerte regjeringen, men Hamas fortsetter å styre på Gazastripen.

* Israel har innført en streng blokade av området, og militante palestinske grupper har svart med å skyte tusenvis av hjemmelagde raketter og granater mot det sørlige Israel.

* Israel har det siste tiåret gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven, som har kostet tusenvis av palestinere livet og forårsaket store materielle ødeleggelser.

* Enklaven mangler elektrisitet store deler av døgnet, 95 prosent av vannet er udrikkelig og offentlige tjenester blir stadig dårligere.

* Arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent, og 80 prosent av innbyggerne er avhengige av matvarehjelp utenfra.

* Siden 30. mars er nærmere 120 ubevæpnede palestinske demonstranter drept og tusenvis såret av israelske soldater under protestbølge langs grensen mot Israel.

* Demonstrantene har krevd at palestinere må få vende tilbake til områder i Israel som de og deres forfedre flyktet fra da den jødiske staten ble opprettet i 1948. (NTB)