Tusener demonstrerer mot antisemittiske angrep i Frankrike

Tusener av mennesker demonstrerte i Paris tirsdag kveld, etter at det den siste tiden har vært en rekke antisemittiske angrep i Frankrike.

Natt til tirsdag ble om lag 80 graver på en jødisk gravlund øst i Frankrike utsatt for hærverk.

Demonstrasjonen i den franske hovedstaden, var kun en av flere demonstrasjoner som tok plass en rekke steder i landet. Folk har demonstrert for å vise sin avsky mot den siste tids bølge av antisemittisk hatkriminalitet, og som har utløst stor forferdelse i både Frankrike og Israel.

Det var rundt 18 politiske partier som oppfordret til protesten, der statsminister Edouard Phillipe var blant dem som deltok.

Vil ta grep

I forkant av demonstrasjonen, besøkte president Emmanuel Macron den jødiske gravlunden i Quatzenheim øst i Frankrike, som natt til tirsdag ble utsatt for hærverk. Rundt 96 graver ble vandalisert.

Macron lovet å slå hardt ned på hatkriminalitet

– Vi vil ta grep, vi vil vedta lover, og vi vil gi pålegg om straff, lovet presidenten.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller vandalismen på gravlunden sjokkerende.

– Jeg oppfordrer ledere i Frankrike og Europa til å ta sterkt avstand fra antisemittisme. Det er en pest som truer alle, ikke bare oss, sa Netanyahu i en video publisert av hans kontor.

Frankrikes president Emmanuel Macron lovet tirsdag at de ville ta grep som følge av vandalismen.

Graffiti

I løpet av de siste ukene har antisemittisk graffiti dukket opp flere steder i Paris.

I helgen måtte fransk politi gripe inn for å beskytte den jødiske forfatteren Alain Finkielkraut mot en gruppe demonstranter i Paris. Flere videoer viser at demonstrantene ropte «skitne sionist», «Vi er folket» og «Frankrike er vårt» til forfatteren.

– Den antisemittiske hetsen han ble utsatt for, strider mot alt som gjør oss til et storslått land, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

Høyest andel i Europa

Frankrike har den største andelen jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene la fram tirsdag. Året før var det tilsvarende tallet 311.

– Antisemittisme er dypt forankret i det franske samfunnet. Vi liker å tenke at det ikke er slik, men det er et faktum. Vi er nødt til å være bestemt i vår vilje til å kjempe videre, samtidig som vi er oppmerksom på at dette er en svært gammel konflikt som vil vare lenge, sier statsminister Édouard Philippe, ifølge magasinet L'Express.