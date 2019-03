Det er den britiske avisen The Guardian som skriver om den spesielle saken i dag.

Den russiske turisten Andrei Zhestkov ble ifølge avisen stoppet da han skulle passere sikkerhetsslusene på en flyplass på Bali i Indonesia.

I bagasjen fant sikkerhetspersonell en to år gammel orangutang.

– Vi tror orangutangen har fått allergipiller som gjorde at den sov. Vi fant pillene i en koffert, uttaler myndighetene i Indonesia.

Den russiske 27-åringen hadde også med seg morsmelk og et teppe til organgutangen.

I russerens koffert ble det også funnet en øgle og to gekkoer.

Les også: Drept av sin egen løve, som han holdt i bur i bakgården

Les også: Skulle ta seg en joint i forlatt hus, møtte på en tiger

Risikerer lang fengselsstraff

Russeren ble arrestert. Han skal ha fortalt indonesiske myndigheter at orangutangen var en gave fra en russisk venn. Han hevdet at vennen hadde overbevist ham om at han kunne ta med organgutangen hjem som et kjæledyr.

Russeren risikerer nå en fengselsstraff på opptil fem år og store bøter for smuggling.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utrydningstruet

Orangutangen står i fare for å bli utryddet på grunn av kraftig avskoging i Indonesia. Den er også utsatt for krypskyttere. Flere tusen orangutanger blir drept årlig.

Orangutangen deler 97 prosent av vårt DNA og i Indonesia blir den kalt mennesket fra skogen.

Les også: Henger du dorullen med papiret mot veggen, eller over og ut fra veggen? En av dem er feil.