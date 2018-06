Trumps twitter-meldinger er «deprimerende», mener Merkel

Verden



Uttalelsen fra statsministeren kommer i et intervju med den tyske kanalen ARD. I intervjuet sier hun at USAs president ikke gjør ting enklere, men ønsker å fortsette samtalene de to imellom.

Merkel sier at Tyskland uansett vil støtte slutterklæringen, hvor det blant annet heter at G7-landene skal bekjempe proteksjonisme, forhindre at Iran får atomvåpen og sørge for at Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal moderniseres.

Trump valgte kort tid etter offentliggjøringen av den åtte sider lange slutterklæringen å trekke sin støtte til den. Det gjorde han sin vane tro på Twitter.

Årsaken skal være at Trump ikke var fornøyd med uttalelsene fra Canadas statsminister Justin Trudeau i etterkant av møtet, der han blant annet varslet et proporsjonalt svar på USAs metalltoll.

(©NTB)