Trumps tollsatser sender jobber ut av USA

Av Christian Sandborg og NTB

Den amerikanske bilgiganten General Motors (GM) har advart president Donald Trump om at straffetollene hans kan føre til oppsigelser i USA.

GM eier blant annet bilmerkene Hummer, Cadillac og Chevrolet.

General Motors er en stor bilprodusent som med vel 180.000 ansatte verden over og er det andre store amerikanske selskapet denne uka som har advart mot Trumps eskalering av handelssituasjonen, skriver The Guardian.

Brev

I et brev til handelsdepartementet skriver selskapet at økt toll kan føre til nedskalering av selskapet, mindre tilstedeværelse både i USA og utlandet og at det kan føre til færre, ikke flere, jobber i USA, skriver NTB.

Tollen vil altså gi høyere priser på nye biler.

– Andre følger vil bli færre investeringer, lavere lønn til arbeidere og en oppbremsing av teknoutviklingenutviklingen, sier General Motors i en uttalelse til det amerikanske handelsdepartementet.

Motorsykler

Den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson har allerede meldt at de vil flytte noe av produksjonen sin ut av USA for å unngå økt toll i Europa.

Toyota har investert 1.3 milliarder dollar i produksjon i USA, de er også kritikse til Trumps tollsatser.

– Disse investeringene reflekterer vår tro på den amerikanske økonomien og effekten av skattekuttene, sier Toyota i sin uttalelse ifølge The Guardian.

EU økte tollen på motorsykler og en rekke andre produkter fra USA som svar på at president Donald Trump innførte kraftig økt toll på stål og aluminium for å beskytte amerikansk stålindustri, særlig i det nordøstlige USA.

