Jared Kushner er rådgiver for Donald Trump med ansvar for Midt-Østen og samtidig hans svigersønn.

Kushner har nære bånd til Saudi-Arabia og kronprins Mohammed bin Salman.

Dette er samme mann som mistenkes for å ha beordret drapet på den saudiske journalisten Jama Khashoggi.

The New York Times skriver at Jared Kushner og Mohammed bin Salman har hatt flere hemmelige møter etter drapet.

Kushner skal ha kommet med råd om hvordan Mohammed bin Salman kan «ri av stormen» etter drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi.

Flere i Det hvite hus er bekymret over de hemmelige møtene og at Kushner kan bli manipulert av Saudi-Arabi og utgjøre en sikkerhetsrisiko for USA.

Mohammed bin Salman har brukt to år på å kultivere et vennskap med Kushner. Kronprinsen har vært interessert i å søke støtte til Saudi-Arabias harde grep om regionen.

Dette kommer fram fra dokumenter, eposter og tekstmeldinger, skriver The New York Times.

Etter først å ha nektet i tre uker for at Jamal Khashoggi i det hele tatt var død, snudde Saudi-Arabia brått og sa at han døde etter å ha havnet i slåsskamp med saudiarabiske tjenestemenn inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Jared Kunshner skal ha møtt kronprins Mohammed bin Salman flere ganger etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi, skriver New York Times.

Les også: Avis: Kronprins hadde løpende kontakt med Khashoggi-drapsteam

Fornavn

Ifølge kilder i Det hvite hus skal tonen mellom Kushner og Mohammed bin Salman vært svært vennskapelig og de omtaler hverandre med fornavn.

Flere i Det hvite hus er altså bekymret over de hemmelige møtene og at Kushner kan kan være en sikkerhetsrisiko for USA.

Vanlig protokoll og prosedyre slår fast ater at det alltid skal være andre tilstede ved møter mellom USA og utenlandske ledere. Kravet er representasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, ved alle møter og samtaler. Dette inkludererer også telefonsamtaler, noe Jared Kushner ikke bryr seg nevneverdig om, skriver CNN.

Saudiarabiske Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsultatet i Istanbul for en måned siden.

Han var svært kritisk til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som da ikke minst Trumps svigersønn Jared Kushner har hatt et tett samarbeid med.

Donald Trump hevder at han ikke har noen økonomiske interesser i Saudi-Arabia. Dette stemmer ikke med hva som har kommet fram tidligere.

Donald Trump har nemlig solgt mange leiligheter og en yacht til Saudi-Arabia. Dessuten er store deler av økningen i hans omsetning de siste årene kommet fra kunder fra Saudi-Arabia, skriver NBC News.

Les også: Trump kaller CIAs konklusjon om Khashoggi-drapet «veldig forhastet»

Drapsordre

Saudi-Arabia har innrømmet at Khashoggi ble drept, men avviser anklagene om at bin Salman ga drapsordenen eller var innblandet på annet vis, skriver NTB.

Forrige uke utstedte en tyrkisk domstol en arrestordre på to saudiarabere som var kronprins Mohammed bin Salmans rådgivere da Khashoggi ble drept.

Søndag sa Saudi-Arabias utenriksminister Adel bin Ahmed al-Jubeir at de ikke kommer til å utlevere noen mistenkte, skriver Reuters.

Seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI mener Saudi-Arabia er en for viktig alliert til USA til at drapet vil få større følger for forholdet til USA.

– Saudi-Arabia er svært viktig i Trumps Midtøsten-strategi, som først og fremst går ut på å tvinge fram et regimeskifte i Iran.

Saudi-Arabias rolle som viktig alliert for USA har nå også med Syria og Irak å gjøre, for landet bruker mye penger på å begrense den iranske innflytelsen der, sier Lodgaard til NTB.

Les også: Trump i 2018: – Ingen økonomiske interesser i Saudi-Arabia. I 2015: – Betaler meg millioner