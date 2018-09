Trumps stab med egen emneknagg for å få presidenten sparket

Verden

Av Espen Hågensen Rusdal

Emeknaggen #TFA som er en forkortelse for The 25th ammendment, skal bli brukt flittig av ansatte, hevder Omarosa Amigault. Hun fikk sparken fra sin jobb i Det hvite hus.

For å ta presidentembetet fra Trump innebærer det å erklære den sittende presidenten som «uskikket for presidentembetet».

Grunnlovstillegg 25 gir visepresidenten, om han får med seg et flertall av kabinettet, rett til å midlertidig sette presidenten på sidelinjen. Siden må dette stemmes over i Kongressen og forslaget må få to tredelers flertall.

– Vi brukte bare emnknaggen #TFA i meldinger oss imellom hver gang Trump hadde gjort noe som gikk over streken. Det er en emneknagg som dukket opp ofte da jeg var i Det hvite hus, sier Omarosa til MSNBC.

– Tok våre telefoner

Hun forteller videre at hun husker emneknaggen #TFA dukket opp i meldinger over hundre ganger, da hun sjekket sine gamle meldinger før søndagens intervju med MSNBC.

– Det hvite hus hus tok våre telefoner og sjekket dem og vi vi mange som var bekymret, sier Omarosa.

– Det er ikke bare en person i Trump-administrasjonen som er bekymret, det er en stille hær av mennesker som er bekymret, sier Omarosa.

Det tok ikke mange minuttene etter Omarosa-intervjuet før #TFA var i flittig bruk i sosiale medier verden over.

Opptak

Omarosa forteller også at hun har en rekke opptak av samtaler i Det hvite hus. Opptak hun måtte ta for å sikre seg selv.

– Jeg sikret meg opptak av alle samtaler som jeg trodde kunne være til skade for meg senere, sa Omarosa.

Blant annet har hun offentliggjort et opptak der man tilsynelatende hører Trumps svigerdatter Lara tilby Newman en høyt betalt stilling på betingelse av at hun uttaler seg positivt om presidenten.

Dette har Lara Trump nektet for.

Vurderer løgndetektor

Og løgner er det mange av i Det hvite hus.

– Løgner er en som slags sport for mange i Trumps administrasjon, sier Omarosa.

I 2016 og 2017 var Newman politisk rådgiver og en offentlig støttespiller for Trump. Hun ble sparket fra Det hvite hus i desember i fjor, og har siden sluppet et opptak av selve hendelsen. Hun sier Det hvite hus er et arbeidssted der «alle» lyver konstant. Hun kom nylig med boken «Unhinged».

En høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen advarte forrige uke i en usignert kronikk i The New York Times om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

Fredag meldte flere medier at Det hvite hus og president Trump vurderer å ta i bruk løgndetektor for å finne «forræderen». Denne planen får også støtte fra den republikanske senatoren Rand Paul, som er en stor Trump-støttespiller. Pauls støtte til å bruke løgndetektor bekreftes av senatorens egen stab til Washington Examiner.

Trumps plan kommer etter at 32 personer har nektet for at de er forfatteren av innlegget.

– Jeg tar gjerne en løgndetektortest, sa visepresident Mike Pence til Fox News Søndag.

