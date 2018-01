Verden

Omtrent et år etter at det brømte dossieret på Trump og Russland, så dagens lys, saksøker Trumps personlige advokat nå både firmaet bak rapporten, Fusion GPS, og BuzzFeed som publiserte dokumentene, skriver CNN . Dette skjedde bare timer etter at det ble lekket dokumenter fra samtaler med den britiske spionen som satte sammen dossieret, Cristopher Steele. Han ble avhørt av en komite i Senatet. Innholdet i disse samtalene har til nå ikke vært kjent. Derfor lekket senator Dianne Feinstein (D) det hele.

Steele er bekymret for at Trump kan være utsatt for eller står i fare for utpressing fra russerne og at russerne har «noe» på Trump. Dette har han uttrykt til amerikanerne. Dette noe er ifølge rapporten omgang med prosituerte og suspekte forretningsfobindelser til Russland, samt hvitvasking av penger. Stelles vitnemål bekrefter også noe mange har lurt på: FBI har en kilde innenfor Trumps organisasjon, melder flere aviser.

35 sider

I dokumentene er også Trumps advokat Michael Cohen nevnt. Nå saksøker Cohen både Buzzfeed som publiserte det 35 sider lange dokumentet og Fusion GPS.

Cohen saksøker for ærekrenkelser og at navnet hans er dratt ned i søla.

​​Med dette vil Cohen bli den nærmeste medarbeideren til Trump som dras inn i saken. Ikke bare det; han kan nå bli den som ender opp med å bevise at rapporten ikke holder vann. Eller det otsatt, altså at det ert han som til slutt ender med å bekrefte det motsatte. Altså at dossieret er et godt stykke arbeid, skriver CNN.

Ukjente kilder

Cohen mener at, BuzzFeed selv skrev at de ikke kunne verifisere rapporten, og at de derfor ikke burde trykket dokumentene. De gjorde ifølge Cohen heller ingen forsøk på å få opplysningene bekreftet.

«Fusion GPS lot det (dosseiret, journ. anm.) havne utenfor deres kontroll og tillot at de falt i hender i media med det for øye å «breake» den største saken i dag: Trump og hans kandidatur», skrev Cohen i rettspapirene.

– La meg være klinkende klar på at påstandene rettet mot meg i offentligheten og reist hovedsaklig av BuzzFeed, Fusion GPS og andre i pressen bygger på misforståelse og ukjente kilder, sa Cohen til CNN.

Fri presse

Hos BuzzFeed tar de det hele med ro.

– Det er ikke første gang Trumps personlige advokat angriper den frie pressen og vi ser fram til å forsvare våre rettigheter nedfelt i det første grunnlovstillegget, sa Talsperson Matt Mittenthal i BuzzFeed News.

Cohen har, som så mange andre i Trumps administrasjon, vært knallharde i kritikken av media. Senest i forrige uke forsøkte en annen Trump-advokat, Charles Harder, å stanse utgivelsen av boken "Fire and Fury: Inside the Trump White House", om livet i Det hvite hus. Boken kom som kjent ut.