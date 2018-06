Verden

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

– Det er skuffende å se at Trump ikke har klart å få en eneste innrømmelse fra Kim i forhold til det han har sagt tidligere, sier professor Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO til NTB.

Dersom erklæringen som USAs president holdt opp etter signeringen er det eneste de er blitt enige om, mener Tønnesson det er den nordkoreanske lederen som har kommet best ut av toppmøtet med USAs president.

– Det er en triumf for Kim, som har fått et møte med Trump uten å gi noen innrømmelser, sier han.

I dokumentet vises det til toppmøtet mellom den nordkoreanske lederen og Sør-Koreas president Moon Jae-in i april hvor Nord-Korea lovet å arbeide for komplett atomnedrustning på Korea-halvøya.

– Denne ordbruken er velkjent. Den går helt tilbake til Kim Il-sungs tid, påpeker forsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Les også: Kim lover å jobbe mot full atomnedrustning på Korea-halvøya

Flere møter

Tønnesson sier det er positivt at landene er blitt enige om å fortsette samtalene. I erklæringen går det fram at prosessen skal fortsette under ledelse av USAs utenriksminister Mike Pompeo og «en høytstående tjenestemann» fra Nord-Korea.

De er også enige om å samarbeide for å utvikle bedre relasjoner mellom de to landene.

– De har ikke klart å komme særlig langt på dette møtet, men det er innledende møter og prosessen går videre. Det vil gi et rom for fortsatt tilnærming mellom Sør- og Nord-Korea, sier Tønnesson.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Konkrete tiltak

Direktør Geir Helgesen ved Nordisk Institut for Asia-studier i København mener på sin side at erklæringen er et framskritt, selv om ordene som brukes er kjent fra før.

– Det nye er at de to lederne skriver under på det, sier han.

Han synes det er spesielt interessant at erklæringen viser til avtalen som Kim inngikk med Moon i april. Den er ikke bare et løfte om fred, men planer om konkrete tiltak, blant annet å åpne kommunikasjonskanaler mellom nord og sør, en jernbanelinje og veier, påpeker han.

Les også: Det historiske håndtrykket

– Klokt

Han mener det ikke hadde vært lurt av Trump å kritisere menneskerettighetsbruddene og behandlingen av dissidenter. Helgesen mener denne situasjonen vil bedre seg når konflikten med Sør-Korea løses opp og Nord-Korea blir mer åpent.

– Vi skal ikke være så redde for å rose Trump. Det er faktisk klokt av ham i denne sammenhengen å høre på koreanerne og ikke bare komme og si: Nå skal dere gjøre som vi syns, sier Helgesen.

Han tror Trump har gitt signaler om at dersom Nord-Korea kvitter seg med atomvåpnene, åpner det for økonomisk samarbeid og bistand fra USAs side.

(NTB)