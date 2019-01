Trumps fornærmelser - her er den komplette lista

At den amerikanske presidenten Donald Trump er glad i Twitter, er ingen hemmelighet. Ei heller at han bruker mye av tida si der på å fornærme folk og fe. Nå har den amerikanske avisa The New York Times tatt seg bryet med å sortere og kategorisere alle fornærmelsene Trump lirer av seg, og lagt lista åpen på nett.

Se også Dagsavisens tegner, Siri Dokkens, tolkning av «barnet» Trump

Variasjon? Vel...

Ikke uventet har noen inngangsord flere opptegnelser enn andre. Om Hillary Clinton har Trump én ting å melde, nemlig at hun er «crooked», «crooked» og «crooked», med et og annet «korrupt» og «dårlig taper» for variasjonens del.

Om vanlige aviser og fjernsynskanaler, det Trump kaller «mainstream media», er merkelappen klar: «fake news», «fake news» og «fake news».

Les også: Demokratenes Elisabeth Warren utfordrer Trump som presidentkandidat neste valg

«Fake»

«Fake», eller «falsk, forfalsket, usann», er for øvrig ett av Trumps absolutte favorittord - så langt har han brukt det 417 ganger i tweetene sine siden han lanserte sitt kandidatur før presidentvalget. Det var da The New York Times startet sin registrering.

Les også: Dette skjer i 2019, tror Dagsavisens utenriksjournalist

TV-satire og politikk

Lista over de 551 menneskene, stedene og tingene Trump har irritert seg tilstrekkelig over til å tvitre om, er ellers rimelig variert. Den teller blant annet TV-satireshowet Saturday Night Live («not funny» og «no longer funny»), den iranske våpenavtalen («horrific» og «horrible»), og påstandene om at Russland skal ha hjulpet Trump med å vinne presidentvalget («heksejakt», «heksejakt» og - du gjettet det - «heksejakt»).

Her er hele The New York Times uke-for-uke-oppdatering av hvem president Trump fornærmer når.