Trumps eks-advokat dømt til fengsel samme dag statsadvokat truer Trumps familie

I retten onsdag sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen.

Cohen sa også at «blind lojalitet» overfor Trump «førte meg inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om rundt fem års fengsel. Cohens forsvarer mente at hans klient burde slippe fengselsstraff.

Cohen var tiltalt for blant annet skatte- og finanslovbrudd, inkludert brudd på loven om valgkampfinansiering. Han erklærte seg i august skyldig i åtte tiltalepunkter.

Cohen har blant annet erkjent å ha organisert utbetaling av penger til folk for å ti stille og dermed beskytte presidenten, skriver NTB.

Statsadvokat kan ikke sparkes

Dette skjer samme dag som New Yorks påtroppende statsadvokat, Letitia James. varsler massive etterforskningsskritt mot Donald Trump, hans familie og alle andre nær ham som kan ha begått lovbrudd.

– Vi kommer til å bruke alle muligheter i lovverket til å etterforske president Trump, hans forretningstransaksjoner og hans familie, sier demokraten Letitia James til NBC News i sitt første intervju etter at hun ble valgt inn som ny statsadvokat i New York.

Letitia tiltrer i januar. Det som ifølge flere eksperter skremmer Trump er at han ikke kan sparke Letitia om det skulle begynne å brenen under bena på presidenten.

Letitia er nemlig valgt og ansatt i staten New York, og ikke av USA eller Trump.

Hun stilte til valg med løfte om å fjerne New Yorks double jeopardy-lov, som gjør at man ikke kan stilles for retten to ganger for samme lovbrudd.

Som det er nå, kan ikke staten New York straffeforfølge lovbrudd begått i New York, om gjerningsmannen er stilt for en føderal domstol for det samme lovbruddet.

Letitas lovendring vil gjøre Donald Trumps makt til å benåde sine venner og medsammensvoren, noe mindre attraktiv, da de fortsatt kan dømmes og fenglses i New York, selv etter en benåding, skriver NBC News.

Affære

Cohen sier blant annet at Trump ga ham i oppdrag å betale pornostjernen Stormy Daniels for å ikke snakke om affæren hun hevder å ha hatt med Trump.

Han har også innrømmet å ha løyet til Senatets etterretningskomité i fjor om Donald Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

Cohen var Donalds Trumps private advokat og en av presidentens fremste rådgivere og ledere i forretningsimperiet Trump Organization.

