Verden

Av Espen H. Rusdal og NTB

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani sier i et intervju med Huffington Post at Donald Trump ikke kan dømmes i en domstol og kan ikke tiltales.

Han går så langt som å hevde at Donald Trump kunne tatt livet av FBI-sjef James Comey inne i Det ovale kontor, unngått tiltale.

– Trump kunne ha skutt Comey og likevel ikke blitt tiltalt, sa Giuliani om Donald Trump og tidligere FBI-sjef Comey.

– Om han skjøt James Comey, så hadde han blitt stilt for riksrett neste dag. Still han for riksrett først, så kan man gjøre hva man vil med han, sa Giuliani.

James Comey fikk sparken av Trump og det ble så utnevnt en spesialetterforsker for å se på eventuell samrøre mellom Russland og Trump i valgkampen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Toner ned

President Donald Trump selv derimot, sier han har all rett til å benåde seg selv i forbindelse med Russland-etterforskningen, skriver NTB. – Som det har blitt slått fast av en rekke juridiske eksperter, har jeg absolutt rett til å benåde meg selv, men hvorfor skulle jeg gjøre det når jeg ikke har gjort noe galt, skriver presidenten på Twitter mandag. As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. juni 2018 Twitter-meldingen er en kommentar til et nylig offentliggjort brev fra Trumps advokater. Der hevdes det at presidenten ikke kan straffeforfølges for å ha forsøkt å hindre en etterforskning, og også at han kan benåde seg selv hvis det skulle bli nødvendig. Søndag sa Trumps advokat Rudy Giuliani i et TV-intervju at det ville være utenkelig at Trump skulle gå til det skritt å benåde seg selv. Presidenten har ikke gjort noe galt og har derfor ingen grunn til å benåde seg selv, sa Giuliani til NBC.

Et nylig offentliggjort brev fra Trumps advokater har skapt mange reaksjoner i USA. Der hevdes det at presidenten ikke kan straffeforfølges for å ha forsøkt å hindre en etterforskning, og også at han kan benåde seg selv hvis det skulle bli nødvendig, skriver NTB.

Det er spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av Trump-leirens kontakter med russiske representanter under valgkampen i 2016 som har gjort saken aktuell. Flere medarbeidere i Trumps krets er blitt siktet eller tiltalt av Mueller og hans team, blant annet hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort og advokaten Michael Cohen.

Les også: Høyrepopulist mot seier i Slovenia

– Utenkelig

Trump har trolig myndighet til å benåde seg selv, men det vil være «utenkelig», sier Giuliani, som legger til at Trump ikke har gjort noe galt og at presidenten derfor ikke har noen grunn til å benåde seg selv. Skulle Trump benåde seg selv, øker dessuten sannsynligheten for at det kan utløse riksrett mot ham, tror Giuliani.

– Å benåde seg selv vil være utenkelig og vil trolig føre til umiddelbar riksrett. Og han har ikke behov for å gjøre det, han har ikke gjort noe galt, sier Giuliani til NBCs «Meet the Press».

– Jeg tror de politiske ringvirkningene vil bli vanskelige. Å benåde andre folk er én ting, men å benåde seg selv er hardt, sier Giuliani til ABCs «This Week».

Les også:– Trump har utløst noe i USA (DA+)

– Selskapslek blir virkelighet

Jussprofessor Jonathan Turley ved George Washington University mener presidenten har myndighet til å benåde seg selv. Men Turley sier at det vil være problematisk å benytte seg av en slik mulighet «på grunn av sakens natur som handler om å hindre etterforskning eller sette til side domfellelser».

– Dette er noe som har vært en selskapslek for grunnlovseksperter i årevis, og mange av de morsomme hypotesene vi pleide å kose oss med over et glass øl, ser ut til å bære frukter under Trump-administrasjonen, sier Turley til The Washington Post.

Les også: FN slår alarm om Trumps USA

Brev

Giuliani, som tidligere har vært borgermester i New York, var ikke del av det juridiske teamet som sto bak det 20 sider lange brevet fra Trumps advokater til spesialetterforsker Robert Mueller i januar. Hans uttalelser skiller seg fra tonen i brevet, der det fremheves at Trump «hvis han ønsket, kunne ha avsluttet granskingen, eller brukt sin rett til benåding hvis han skulle ønske det».

Redegjørelsen i brevet er «en tåpelig juridisk teori», sier jurist Neal Katyal.

– Tanken om at en president ikke kan hindre rettsforfølging, døde ut med Kong George den tredje, og fikk et kortvarig forsøk på gjenopplivning i regi av Richard Nixon, sier Katyal til avisen, med henvisning til påstanden om at presidenten som president har rett til å gripe inn i rettsprosessen og derfor ikke kan sies å hindre rettsforfølgning.

Jed Shugerman, som er jussprofessor ved Fordham University Law School, sier at brevets budskap om benådning kan bli sett på som en advarsel til Mueller.

– Det er en virkelig konkret konsekvens for landet hvis Trump klarer å vinne de øvrige anklagedes stillhet ved å bruke benådning. Hvis han fremsetter en stilltiende trussel om at han kan øke bruken av benådninger, så står det ikke noe i brevet som gir noen hint om at han ikke vil avstå fra å benåde seg selv heller, sier Shugerman.

Les også: – Trump har kultstatus blant velgerne

Vil hindre vitnemål

Mens Giuliani toner ned brevets budskap om benådning, stiller han seg bak et annet av brevets argumenter, om at presidenten ikke vil stevnes for en storjury som del av granskingen om Russlands innblanding i 2016-valget.

En storjury der Trump må vitne, kan bli Muellers måte å få presidenten i tale på dersom Trump ikke vil la seg intervjue. En beslutning om å stille opp på intervju blir tatt etter 12. juni, sier sier Giuliani.

Les også: Synkehull åpenbarer seg på plenen ved Det hvite hus og dommedags-vitsene hagler på Twitter.