Trump måtte i forrige uke gi opp å få det omstridte spørsmålet om amerikansk statsborgerskap inn i skjemaet for folketellingen neste år etter at høyesterett satte ned foten.

Saken ble oppfattet som et kraftig nederlag for Ross som hadde jobbet for å få spørsmålet inn på skjemaet.

Mandag siterte NBC en rekke anonyme kilder som sier at Trump de siste dagene har sagt til flere av sine medarbeidere at han overveier å gi Ross sparken allerede nå i sommer.

Ross, som tidligere spilte en viktig rolle i Trumps aggressive handelspolitikk, har den siste tiden ikke vært særlig synlig i forhandlingene med Kina.

Motstanderne av at spørsmålet skulle inn i skjemaet, kalte administrasjonens forsøk en taktikk for å gjøre det lettere for republikanerne å få valgt inn sine i Kongressen.

Resultatet av folketellingen brukes nemlig til å bestemme hvor mange representanter hver delstat har i Kongressen, og frykten var at et spørsmål om statsborgerskap ville skremme ikke-hvite fra å delta i folketellingen.