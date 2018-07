Verden

Den amerikanske presidenten «utforsker måter» å fjerne klareringen til tidligere CIA-direktør John Brennan, tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere nasjonal etterretningssjef James Clapper samt flere andre, opplyser talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus mandag kveld.

Sanders anklager dem for å «politisere og, i noen tilfeller, tjene penger på offentlig tjeneste og sikkerhetstiltak», i tillegg til å komme med «grunnløse anklager» mot presidenten.

Nyheten fra Sanders kommer få timer etter at den republikanske Kentucky-senatoren Rand Paul ytret at han på et møte med Trump hadde sagt at Brennans klarering burde trekkes tilbake.

Den tidligere CIA-direktøren har blant annet beskrevet Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin forrige uke som «intet mindre enn forrædersk».

(NTB-AP)