Tirsdag gir den kjente journalisten Bob Woodward ut boken «Fear: Trump in the White House», som ifølge forlaget Simon & Schuster «avslører tidligere ukjente detaljer om det rystende livet på innsiden i Det hvite hus under Donald Trump og hvordan presidenten tar avgjørelser om viktig utenriks- og innenrikspolitikk».

Trump er svært misfornøyd med innholdet i boken.

– Woodward-boka er en vits. Den føyer seg inn i rekken av anonyme og grunnløse angrep mot meg. Mange av de navngitte kildene i boka har dessuten stått fram og sagt at sitatene deres, som boken i seg selv, er ren fiksjon, sier Trump, ifølge Business Insider.

Vil skrive selv

Presidenten vil nå ta saken i egne hender. Han varsler et eget verk.

– Dette handler om at Demokratene ikke tåler å tape. Jeg skal selv skrive den sanne historien!, fastslår Trump, som har gitt ut to egne bøker tidligere, «The Art of the Deal» (1987) og «Crippled America» (2015).

Det er ikke bare Woodward som har skrevet bok om presidenten. Omarosa Newman er den foreløpig siste i rekken av tidligere ansatte i Det hvite hus som har gitt ut bøker med avsløringer fra livet innenfor veggene hos Trump-administrasjonen. I tillegg har flere andre Trump-bøker kommet ut den siste tiden.

Watergate

Det er knyttet ekstra stor spenning til innholdet i Woodwards bok, grunnet den høye anseelsen 75-åringen har i amerikansk presse. Woodward og Carl Bernstein var Washington Post-journalistene som avslørte at Richard Nixons republikanske administrasjon var innblandet i et innbrudd i Demokratenes hovedkvarter, den såkalte Watergate-skandalen. Saken førte til at Nixon gikk av i 1974.

Nylig kom det fram at Woodward i sin ferske bok viser til et møte der Trump 19. januar skal ha spurt sitt eget nasjonale sikkerhetsråd om hvorfor USA opprettholder en dyrebar tilstedeværelse på Korea-halvøya.

– Vi gjør dette for å hindre tredje verdenskrig, måtte forsvarsminister Jim Mattis forklare, ifølge boka.

Etter møtet sa Mattis – ifølge Woodward – til kolleger at Trump har et kunnskapsnivå som tilsvarer en tiåring eller elleveåring. Presidenten har som nevnt slått hardt tilbake mot påstandene.

