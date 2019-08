Trump vil ikke ødelegge julehandelen, utsetter ny Kina-toll

President Donald Trump sier at han venter med å innføre visse tollsatser etter «gode samtaler» med Kina – samtidig som han ikke vil skape problemer for folk.

– Vi utsetter, slik at det ikke skaper problemer for julehandelen, sa Trump tirsdag. Han la til at han oppriktig tror at Kina ønsker seg en handelsavtale med USA.

Kontoret til USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer opplyser at utsettelsen blant annet omfatter bærbare datamaskiner, kinesiskproduserte mobiltelefoner, dataskjermer, spillkonsoller, visse leker og enkelte typer klær og skotøy.

Handelsrepresentanten understreker likevel at prinsippbeslutningen står fast om å innføre en tollsats på 10 prosent på en rekke kinesiske importvarer 1. september. Men for mange typer varer legges tollen på is og blir først iverksatt 15. desember.

I tillegg vil enkelte andre produkter slippe tollen fullstendig av hensyn til nasjonal sikkerhet, helse og «andre faktorer».

Oppgang i Oslo

Både aksjekurser og oljeprisen steg etter nyheten tirsdag. Prisen på nordsjøolje steg nesten 5 prosent . I USA steg aksjeindeksen Dow Jones 1,4 prosent i løpet av dagen.

Flere analytikere minnet imidlertid om at dramaet rundt handelen med Kina langt fra er over.

– Kanskje markedet overreagerte på det lille glimmeret av positive nyheter etter en lang periode med nedslående meldinger, sier Karyn Cavanaugh fra Voya Investment Management.

Også i en rekke andre land gikk aksjekursene opp. I Oslo hadde Hovedindeksen steget 0,93 prosent da børsen stengte her.

Fra Beijing ble det tirsdag opplyst at Kinas forhandlingsledere har vært i kontakt med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin. Den neste planlagte runden med handelsforhandlinger holdes i Washington om to uker.

Dette har i finansmarkedene tent et håp om at verdens økonomiske stormakter skal klare å løse en handelskonflikt som har vart i over ett år, og som har kastet lange skygger over verdensøkonomien.

Strid om landbruksvarer

Trump opplyste tirsdag at Kina ennå ikke har holdt løftene sine om å kjøpe betydelig mer landbruksprodukter fra USA.

– Som vanlig har kineserne sagt at de skal handle stort i USA, men så langt har de ikke innfridd sine løfter. Kanskje det blir annerledes nå, tvitret presidenten.

President Donald Trump varslet 1. august at nye tollbarrierer mot kinesiske varer skulle innføres 1. september. Planen var da å legge 10 prosent toll på varer til en verdi av 300 milliarder dollar.

Hadde dette blitt gjennomført som varslet, i tillegg til tollsatsene som allerede er innført, ville omtrent all kinesisk eksport til USA vært bremset av tollbarrierer.

Bekymringene i verdens finansmarkeder har tiltatt de siste ukene etter at Trumps planer om mer toll på kinesisk varer ble kjent. (NTB)