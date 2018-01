Trump: - Vil ha innvandrere fra Norge, ikke «drittland»

Verden

- Hvorfor skal jeg ta imot innvandrere fra shithole countries som Haiti og afrikanske land i stedet for fra steder som Norge?

Ifølge kilder som var til stede skal president Donald Trump ha ytret disse ordene i et møte med Kongress-medlemmer torsdag. Dette melder avisa The New York Times. Shithole country kan oversettes med drittland, men er enda sterkere negativt, siden shit på engelsk er banning.

Uttalelsen kommer dagen etter at statsminister Erna Solberg var i personlig møte med Donald Trump, der hun fulgte rådene om å rose Trump og slik smøre egoet hans før de gikk over til å diskutere handels- og sikkerhetspolitiske temaer.

Ifølge New York Times´ kilder ble Kongress-medlemmene både sjokka og overraska over Trumps uttalelser. Møtet skulle egentlig handle om en avtale som etter planen skulle gi barn brakt til USA som illegale innvandrere da de var barn status som lovlige innvandrere. Men da Trump fikk vite at folk fra Haiti var blant de som kunne falle innunder avtalen, utbrøt han ifølge New York Times.

- Hva skal vi med folk fra Haiti her?