Trump vil feire sin ettårsdag med gallamiddag, men nå kan han kanskje ikke delta selv

Av: NTB

Donald Trump feirer lørdag ett år som president med gallamiddag på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida.

I invitasjonen som er sendt ut, heter det at man kan kjøpe billett som koster 100.000 dollar for to personer.

For beløpet, som tilsvarer 785.000 norske kroner, får man da spise middag og ta bilde av seg selv sammen med Trump.

For 250.000 dollar, nærmere 2 millioner kroner, får man ikke bare middag og bilde, men også delta i samtale med presidenten, melder Bloomberg News.

Utsetter trolig Florida-turen

Mindre bemidlede folk har likevel en sjanse til å få delta på det eksklusive arrangementet. Trumps innsamlingsorganisasjon Trump Victory, som står bak arrangementet, opplyste i forkant at man kan donere 3 dollar for å få sjansen til å vinne to inngangsbilletter, med reise inkludert.

Leder for Republikanernes nasjonalkomité (RNC), Ronna Romney McDaniel, skal være vert for gallamiddagen, sammen med kasinomilliardær Steve Wynn, som er kasserer i RNC.

Inntektene skal gå til presidentvalgkampkassen og RNC.

Men i kveld melder Washington Post at presidenten trolig utsetter reisen til Florida hvis Kongressen ikke får på plass en avtale som sikrer finansiering av statlig virksomhet innen midnatt fredag.

– Den mest uansvarlige, selvopptatte pliktforsømmelsen

Trump har planlagt en overdådig feiring av sitt første år som president på sitt eget landsted i Florida, Mar-a-Lago, lørdag kveld.

Meningen er at han skal reise fredag kveld, men nå melder blant annet Washington Post at Trump muligens blir i Washington til kongressmedlemmene er blitt enige. Det er Trump som må signere vedtaket.

Avisen har opplysningene fra en ikke navngitt kilde i Det hvite hus.

Sent torsdag kveld sendte Det hvite hus ut informasjon om Trumps planlagte tur til Florida. Det fikk demokrater til å anklage presidenten for å løpe fra ansvaret han har som president samtidig som Kongressen arbeider på høygir for å komme fram til en avtale.

– At Trump reiser til Mar-a-Lago mens det er fare for at regjeringen stenger, er den mest uansvarlige, selvopptatte pliktforsømmelsen som en president noensinne har begått, skriver demokraten Steve Cohen i Representantenes hus på Twitter.