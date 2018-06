Trump: – Vi har bare denne ene muligheten til fred

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

– Vi har bare denne ene muligheten til fred, sa Donald Trump, ifølge CNN før det kommende møtet med Kim Jung-un.

Til tross for at ingen av de to lederne er kjent for å være spesielt diplomatiske, er eksperter optimistiske i forkant av møtet mellom de to lederne.

– Jeg tror de vil komme godt overens. Det er stikk i strid med det man forventer, men jeg tror de kommer til å lytte til hverandre, sier professor John Delury ved Yonsei-universitetet i Seoul.

12. juni klokka 9 på morgenen lokal tid, eller klokka 3 på natten norsk tid, skal de to lederne møtes på nøytral grunn på luksushotellet Capella på øya Sentosa i Singapore.

Trump håper å sikre en atomavtale med Nord-Korea som fører til at regimet avslutter sitt atomprogram, men understreket i forrige uke at dette tar mer enn ett møte å få til.

Hvem, hva, hvor?

Det er en rekke formaliteter som må på plass før møtet finner sted, og amerikanske tjenestemenn fra USA var allerede forrige uke på plass på hotellet for forberedelser. Hvor de to lederne skal plasseres rundt bordet, var et av punktene på agendaen, ifølge New York Times.

Trump er kjent for å gå bort fra formell protokoll under offisielle møter, men ifølge diplomater som har planlagt tidligere møter med nordkoreanske tjenestemenn, er nordkoreanerne svært nøye på formalitetene.

Ifølge tradisjonen ankommer personen med høyest status som oftest sist og sitter lengst vekk fra døren, sier en japansk tjenestemann som har deltatt i møter mellom japanske og nordkoreanske tjenestemenn. En løsning kan rett og slett være å bruke et rom med to dører.

Ny tone

USAs forsvarsminister Jim Mattis sa i forrige uke at sanksjonene mot Nord-Korea kun heves dersom landet «gjennomfører irreversible og dokumenterbare steg mot atomnedrustning».

Men de to lederne har en vennligere tone seg imellom enn tidligere. Trump har tidligere sagt at det er takket være hans «maksimale press» at han har fått Nord-Korea til forhandlingsbordet.

Etter et møte med tjenestemenn fra Nord-Korea i forrige uke sa presidenten imidlertid at han ikke vil bruke dette begrepet mer fordi de nå «kommer overens», ifølge BBC.

Dermed er situasjonen nå en helt annet enn for kun et års tid siden, da et møte virket utenkelig. Nord-Koreas missiltester førte da til flere skarpe ordvekslinger mellom presidenten og regimelederen. Trump kalte blant annet Kim for «rocket man» men Kim på sin side beskrev Trump som en «gammel sullik».

Hotellet klargjøres

Det har vært kjent en stund at Trump og Kim møtes i Singapore, men akkurat hvor, har det vært flere spekulasjoner om. Hotellet Shangri-La ble vurdert, men der er det nå ventet at Trump overnatter.

Valget for møtet falt imidlertid på hotellet Capella på øya Sentosa.

Hotellet består av flere bygninger og regnes som et avsondret sted med store muligheter for privatliv. To av hotellets bygg ble ført opp på 1880-tallet for britiske offiserer som var stasjonert på øya.

Tirsdag ble hotellets fasade malt, og røde løpere ble rullet ut foran hotellets to innganger.

