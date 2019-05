Tollen kommer til å øke med 5 prosent fra 10. juni og til 10 prosent fra 1. juli dersom «krisen fortsetter», heter det i en uttalelse fra presidenten. USA vil deretter legge til 5 prosent hver måned fram til den når en topp på 25 prosent 1. oktober. Der vil tollsatsen bli liggende inntil Mexico greier å gjøre noe med strømmen av immigranter inn i USA.

– Tollen kommer gradvis til å øke dersom Mexico ikke stopper de illegale innvandrerne som krysser grensa til USA eller dramatisk reduserer antallet, sier Trump.

I uttalelsen sier Trump at Mexicos «passive samarbeid» med USA om innvandrerne er en «krise og en ekstraordinær trussel mot den nasjonale sikkerheten og økonomien i USA».

Ikke «feig»

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador skriver i et åpent brev til Trump at han ber om dialog og at han ikke ønsker konfrontasjon med den amerikanske presidenten, ikke fordi han er «feig», men fordi han er prinsippfast.

Han forklarer i brevet Trump hvorfor folk rømmer til USA.

– Mennesker rømmer ikke fra hjemmene sine for at de vil, men for at de må. Det er derfor jeg fra starten av min periode som president har foreslått mer samarbeid for å utvikle og hjelpe mellomamerikanske land med å etablere flere jobber og løse dette ubehagelige problemet som sitter dypt, skriver han.

Videre skriver Obrador at de også prøver å oppfylle landets ansvar, så langt det lar seg gjøre, om å følge menneskerettighetene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kjepper i hjulene

Uttalelsen til Trump kommer samme dag som Mexico, USA og Canada sendte en nylig forhandlet fram frihandelsavtale til hvert av sine lovgivende organer for å bli vedtatt. Avtalen må formelt vedtas innen 30 dager, og blir den det, vil den trå i kraft innen august.

Trumps varsel om tolløkning kan imidlertid sette kjepper i hjulene for avtalen.

Ifølge en jussekspert på feltet som nyhetsbyrået AP har snakket med, kan tolløkningen føre til kaos for republikanere som ønsker å både støtte handelsavtalen og grensesikkerheten.

Tviler litt

Statssekretær Jesús Seade i det mexicanske utenriksdepartementet har ledet forhandlingene for Mexico. Han kaller Trumps varslede tolløkning «ekstremt alvorlig».

– Det er katastrofalt. Hvis denne trusselen blir innført, vil det være ekstremt alvorlig, sier han.

Han sier videre at de kommer til å «reagere kraftig» dersom tollen blir innført. Samtidig sier han at man ikke nødvendigvis må ta alt Trump skriver på Twitter bokstavelig og sier at ikke alt han skriver på det sosiale mediet, blir innført.

– 1.000 over grensa

To timer før Trump meldte om tolløkningen torsdag kveld, skrev han på Twitter at en gruppe på over 1.000 ulovlige innvandrere krysset grensa fra Mexico til USA onsdag. I meldingen la han ved en video som viser innvandrerne som går gjennom et grensegjerde ved El Paso i Texas i 3-tiden natt til onsdag.

– Demokratene må støtte vårt flinke grensepoliti og endelig fikse smutthullene ved grensen, skriver han.

Mexicanske myndigheter bekreftet torsdag at 62 personer rømte fra en flyktningleir i Ciudad Juarez, på den andre siden av grensen for El Paso. Ifølge myndighetene har det siden april blitt mer og mer vanlig å rømme fra slike leirer fordi de er overfylte og fordi ventetid på visumsøknaden i USA er lang.