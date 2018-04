Verden



Donald Trump kommer med en klar advarsel til Russland og sier USA kommer til å skyte raketter mot Syria. Russland har truet med å skyte rakettene ned.

– Russland lover å skyte ned alle missiler som avfyres mot Syria. Gjør dere klare, Russland, for de vil komme, fine og nye og «smarte», skriver Trump på Twitter onsdag.

– Dere burde ikke være allierte med et gassdrepende dyr som dreper sine egne folk og nyter det, skriver Trump. «Dyret» er en henvisning til Syrias president Bashar al-Assad.

USA og andre vestlige land har anklaget Assads styrker – som er alliert med Russland – for å ha brukt giftgass i byen Douma i Øst-Ghouta. Regjeringen i Syria avviser anklagene.

– Vil bli skutt ned

– Amerikanske missiler bør rettes mot terrorister og ikke mot den legitime regjeringen i Syria, het det i en uttalelse fra Russlands utenriksdepartement kort etter Trumps Twitter-meldinger.

Dagen før truet Russlands ambassadør i Libanon med å skyte ned amerikanske raketter som sendes mot Syria.

– Hvis amerikanerne angriper, vil missilene bli skutt ned, sa Aleksander Zasypkin i et intervju med TV-kanalen til militsgruppa Hizbollah.

Han sa det også at vil bli rettet angrep mot stedene hvor rakettene skytes opp. Det russiske forsvaret kom med en lignende advarsel i midten av mars.

Zasypkin la til at muligheten for sammenstøt bør unngås, og at Russland derfor er rede til forhandlinger.

Syria: - Uforsvarlig

Den syriske regjeringen kaller president Donald Trumps trusler om å avfyre raketter mot landet, uforsvarlige.

Truslene, som kom i form av en Twitter-melding onsdag, truer internasjonal fred og sikkerhet, heter det i uttalelsen fra syriske myndigheter.

– Dårligste forhold noensinne

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 500 syriske pasienter blitt behandlet etter lørdagens angrep i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus. De 500 har vist tegn til symptomer som følge av et kjemisk angrep, opplyser WHO.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har tidligere hevdet at russiske eksperter ikke har funnet tegn til noe kjemisk angrep i Douma.

Donald Trump skriver onsdag på Twitter at forholdet mellom USA og Russland nå er det dårligste noensinne.

– Vårt forhold til Russland er verre nå enn det noen gang har vært, og det inkluderer den kalde krigen, skriver Trump.

– Det er ingen grunn til dette. Russland trenger at vi hjelper dem med økonomien, noe det ville vært veldig enkelt å gjøre, og vi trenger at alle nasjoner jobber sammen. Stopp våpenkappløpet? skriver presidenten videre.

(NTB)