– Amerikanske innvandringsmyndigheter vil i neste uke vil starte prosessen med å fjerne flere millioner fremmede som oppholder seg ulovlig og på illegalt vis har tatt seg inn i landet. De vil bli uttransportert like raskt som de kommer inn, skriver presidenten i en twittermelding mandag kveld.

En talsmann for Trumps regjering opplyser at innsatsen vil være rettet mot de over én million menneskene som har fått utstedt en siste utsendelsesordre, men fremdeles oppholder seg i landet.

Det er uvanlig at de håndhevende etatene forteller om denne typen prosesser på forhånd. Men ifølge den anonyme talsmannen mener flere i Trump-administrasjonen at det er avgjørende at myndighetene viser styrke, og at massearrestasjoner kan virke avskrekkende.

Trump har truet med stadig mer drastiske handlinger for å stanse strømmen av innvandrere fra mellomamerikanske land, som har steget markert i løpet av tiden han har sittet som president. Trump har blant annet den siste tiden brukt tolltrusler for å få Mexico med på kravene om økt grensekontroll.

Ifølge en mexicansk tjenestemann passerte 4.200 migranter grensen til USA daglig for tre uker siden, mens tallet nå har falt til 2.600.

Innvandring var en viktig valgkampsak for Trump-kampanjen i 2016, og han er ventet å bruke saken på nytt mens han sparker i gang valgkampen foran valget i 2020.

Tirsdag kveld kunngjør USAs president formelt at han stiller til gjenvalg ved presidentvalget i 2020. I et valgkampmøte i Orlando i den viktige delstaten Florida stiller presidenten sammen med sin kone, førstedame Melania.

Visepresident Mike Pence og hans kone Karen vil også være til stede på arrangementet på arenaen Amway Center.