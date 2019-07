– Frankrike har akkurat innført digital skatt på våre storslåtte amerikanske teknologiselskaper, skrev Trump på Twitter fredag, i en henvisning til skatteloven som Frankrike vedtok tidligere denne måneden og som ilegger selskaper som Google, Apple, Facebook og Amazon skatt.

– Hvis noen krever skatt fra dem, bør det være deres hjemland, USA, la presidenten til.

Han truer Frankrike med toll på vin som eksporteres til USA.

– Vi skal raskt komme med en kunngjøring om en betydelig gjensidig handling som svar på Macrons dumhet. Jeg har alltid sagt at amerikansk vin er bedre enn fransk vin, skriver Trump.

Frankrikes president Emmanuel Macron har argumentert med at utenlandske selskaper som tjener penger i Frankrike, må betale skatt til Frankrike. Amerikanske myndigheter har startet gransking for å slå fast om den nye skatten er «diskriminerende eller urimelig og legger byrde på eller begrenser amerikansk handel».

Trumps rådgiver Larry Kudlow sier til CNBC fredag at Trump-administrasjonen er «svært bekymret over at våre venner i Frankrike vil innføre en stor digital skatt. Vi mener det er fullstendig feil».

Digital skatt er et tema som skal diskuteres på G7-toppmøtet i august.