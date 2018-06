Av NTB

Avgjørelsen kommer fordi Trump ikke er fornøyd med uttalelsene fra Canadas statsminister Justin Trudeau i etterkant av møtet.

– Trudeau fremsto så ydmyk og mild under møtene våre på G7, bare for senere å stille på en pressekonferanse etter jeg dro, der han sier at «USAs toll er en fornærmelse» og at han «ikke vil bli herset med». Veldig uærlig og svak. Vår toll er et svar til hans 270 prosent på meieriprodukter, skrev Trump på Twitter etter å ha forlatt møtet lørdag.

Samtidig skrev presidenten at han ville instruere de amerikanske representantene om ikke å støtte slutterklæringen likevel.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!