Verden

Det er i et intervju med CBS «60 Minutes» Trump sier at han ikke lenger tror at klimaendringer er en bløff.

– Jeg tror noe skjer. Noe endres og det vil bli endret tilbake igjen. Jeg tror ikke at det er en bløff. Jeg tror det er en endring, men jeg vet ikke om det er menneskeskapt, sier presidenten i intervjuet med den amerikanske TV-kanalen.

Trump har ved flere anledninger sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og i 2017 meldte han USA ut av Parisavtalen.

I intervjuet sier Trump at han tror endringer i klimaet går over flere millioner år, før det endres tilbake igjen.

Mandag besøker presidenten delstatene Georgia og Florida, som begge ble hardt rammet av orkanen Michael. Det fryktes at det vil bli mer ekstremvær i framtiden som følge av klimaendringene. (NTB)