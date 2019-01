– Vi drar til et bestemt sted, de fleste av dere vet hvor det stedet er, sa Trump i en uttalelse i Det hvite hus torsdag og la til at toppmøtet vil finne sted i slutten av februar.

Ett av stedene som det spekuleres på skal være vertskap, er Vietnam.

I uttalelsen torsdag hevdet Trump at Nord-Korea «veldig gjerne» ønsker å få i stand et nytt toppmøte.

De to lederne møttes i Singapore i fjor sommer. Det var første gang at en sittende amerikansk president møtte Nord-Koreas leder. Temaet for Singapore-møtet var atomnedrustning, og ifølge Trump hadde Kim gått med på å ruste ned sitt atomarsenal.

Men det har ikke vært noen tegn til framgang i Nord-Koreas vilje til å ruste ned, men ifølge amerikanske tjenestemenn har regimet i Pyongyang stanset testingen av raketter og atombomber.

