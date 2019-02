Den forsonende tonen fra talen om rikets tilstand forrige uke var bare et fjernt minne da president Donald Trump mandag kveld talte under velgermøtet i El Paso i delstaten Texas.

– Demokratene har blitt partiet for sosialisme, åpne grenser, sene aborter og kriminalitet, sa Trump.

Presidenten avviste påstandene om en hemmelig avtale med Russland i forbindelse med 2016-valget som en «bløff», og hevdet at den virkelig hemmelige avtalen er mellom demokratene og «de falske nyhetene».

– Demokratene er mer opptatt av å rive ned opposisjonen. De forsøker å innføre ekstrem politikk, sa han.

Kongress-enighet

På vei til velgermøtet fikk presidenten beskjed om den tentative enigheten i Kongressen om en budsjettavtale for grensesikkerhet.

– Jeg hadde et valg. Jeg kunne hørt på hva mine rådgivere hadde å si om utviklingen i Kongressen, eller kunne jeg kommet ut til folket i El Paso. Jeg valgte dere, sa Trump.

Republikanerne ønsker å unngå en ny skadelig nedstengning for partiet, og har nøyd seg med en langt lavere sum for finansiering av grensemuren enn det Trump krever, ifølge kilder som er kjent med avtalen.

Summen skal ligge på 1,4 milliarder dollar for en grensebarriere som strekker 88 kilometer. Trump-administrasjonens krav har ligget på 5,7 milliarder dollar for en mur som strekker 321 kilometer. Kongressen har frist til 15. februar med å komme til enighet om en ny budsjettavtale for å unngå nok en nedstengning av offentlige kontorer og virksomheter.

Trump krever mur

– Tror du kriminelle migranter viser seg ved grensekontrollpunkter? De kommer seg inn der det ikke er mur eller barriere. Vi trenger muren, og den må bygges, sa Trump uten å kommentere detaljene i avtalen ytterligere. Kongressen er avhengig av at Trump signerer avtalen innen midnatt fredag.

Demokraten Beto O'Rourke, som i fjor trakk det korteste strået i et overraskende jevnt mellomvalg i den republikanske høyborgen Texas, holdt samtidig et konkurrerende velgermøte i El Paso. Foran lokale beboere og menneskerettighetsaktivister, anklaget han Trump for å spre frykt.

– I El Paso har vi en av USAs tryggeste byer på tross av muren, ikke på grunn av den, sa han.

Krimraten i El Paso

I sin tale om rikets tilstand forrige uke, framholdt Trump at El Paso var en av USAs mest voldsutsatte byer før byens grensemur ble bygget, men det stemmer ikke. Drapsraten i El Paso var under halvparten av det amerikanske snittet selv før den siste store murutbyggingen i 2005, viser nyhetsbyrået APs faktasjekk.

Byens voldsrate har blitt halvert de siste 20 årene, i tråd med en nasjonal nedgang i kriminalitet i USA, men perioden inneholdt også år med oppgang, til tross for nye grensegjerder og murer. Under mandagens velgermøte avviste Trump tallene.

– De sier at grensemuren ikke har utgjort en forskjell, men folkene jeg har snakket med i El Paso sier noe annet. De falske nyhetene er ikke interessert i å komme til bunns i dette problemet. At de avviser murens effekt, er falske nyheter, sa Trump til de frammøtte i El Paso, uten å vise til konkret kriminalstatistikk.