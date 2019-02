Trump til Europa: Hent hjem IS-krigerne deres

– Vi ber Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre europeiske allierte ta tilbake og straffeforfølge over 800 IS-krigere som vi fanget i Syria. Kalifatet vil snart falle, skrev USAs president på Twitter lørdag kveld.

Han sier alternativet er dårlig, nemlig at fangene slippes fri.

– Vi vil ikke se at disse IS-krigerne kommer seg inn og sprer seg i Europa, noe det er ventet at de vil gjøre. Vi har gjort så mye. Nå er det på tide for andre å gjøre jobben de er i stand til å gjøre. Vi skal trekke oss ut etter å ha beseiret kalifatet, tilføyde Trump.

Ekstremistgruppa IS er nå presset tilbake til et område på mindre enn én kvadratkilometer øst i Syria. Den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har kjempet i dagevis for å nedkjempe IS i den gjenværende lommen.

Flere tusen fremmedkrigere reiste fra land i Europa for å delta i den islamistiske terrorgruppa IS de siste årene. Nå vil mange hjem.

I Storbritannia raser debatten om hva en bør gjøre med Shamima Begum, som ber om å bli hentet hjem på grunn av sitt ufødte barn. Hun var bare 15 år da hun reiste med to skolevenninner til Syria for å bli med og støtte IS.

Også norske Aisha Shezadi, som reiste for å støtte i IS i 2014, har bedt om hjelp til å komme seg ut av Syria.

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at norske IS-krigere har rett til å komme hjem, men at de må regne med å bli straffeforfulgt. Ifølge Politiets etterretningstjeneste (PST) har rundt 100 nordmenn reist til IS-territorium for å verve seg de siste årene.

Danmark sier nei

Flere danske partier sier de ikke ønsker å hente hjem danske IS-krigere for så å stille dem for retten i hjemlandet.

– Det blir ikke aktuelt så lenge vi har noe vi skulle ha sagt. De har for lenge siden forspilt sine sjanser for å få dansk statsborgerskap. De er ikke lenger danske i mine øyne, sier Dansk Folkepartis utenrikspolitiske talsmann Søren Espersen, ifølge NTB.

Michael Aastrup Jensen, som er utenrikspolitisk talsmann for statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Venstre, sier seg enig:

– Det er noen av de farligste menneskene på jorden, og dem skal vi ikke ha tilbake.

Socialdemokratiets utenrikspolitiske talskvinne Trine Bramsen foreslår at IS-krigerne heller skal rettsforfølges lokalt.

– Det er Danmarks oppgave å hjelpe til slik at det blir bygget opp et rettssystem og et fengselsvesen lokalt, og så må disse menneskene få sin straff i landene der de har begått de kriminelle handlingene, sier hun.

Utspillene kommer som svar til USAs president Donald Trumps oppfordring om at europeiske allierte må hente hjem IS-krigere og ta dem til retten i hjemlandet.

IS mister terreng

Den USA-støttede SDF-styrken sier IS fortsatt holder rundt 2.000 sivile innesperret i det siste landområdet ekstremistgruppa kontrollerer, i landsbyen Baghouz.

Mustafa Bali, som er talsmann for Syrias demokratiske styrker (SDF), sier at IS har stengt alle veier som leder inn og ut.

Tidligere har SDF, som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, opplyst at IS-jihadister gjemmer seg blant sivile i Baghouz og at de har et nettverk av grotter og tunneler. De siste ukene har tusenvis kommet seg ut av landsbyen, men søndag er det ifølge SDF to uker siden noen kom ut.

– Sivile som har klart å rømme sier IS bruker dem som menneskelige skjold og dreper uskyldige sivile for å skremme dem fra rømningsforsøk, sier den USA-ledede koalisjonens talsmann Sean Ryan, ifølge NTB.

Trumps beslutning om tilbaketrekning fra Syria har høstet kritikk fra både demokrater og republikanere, som framholder at kampen mot IS og militante islamister i Midtøsten ikke er over