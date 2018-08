Verden

Twitter-meldingen kommer etter at CNN publiserte en sak der presidentens tidligere advokat Michael Cohen skal ha hevdet at Trump kjente til at representanter fra hans valgkampteam skulle møte innflytelsesrike russere i Trump Tower allerede før møtet i juni 2016.

CNN har måttet tåle kritikk etter at en av sakens kilder, Cohens egen advokat Lanny Davis, endret sine uttalelser. TV-stasjonen har likevel valgt å la saken stå.

– CNN blir revet i stykker fra innsiden fordi de har blitt tatt i en alvorlig løgn og nekter å innrømme feilen, skriver Trump.

– Slurvete

Videre går han til angrep på Bernstein, som er en av journalistene bak saken.

– Slurvete Carl Bernstein, en mann som lever i fortiden og tenker som en degenerert idiot og dikter opp sak etter sak, blir gjort til latter over hele landet! Falske nyheter, skriver presidenten.

CNN slo senere tilbake mot presidenten.

– Ta ikke feil der, herr president. CNN lyver ikke. Vi melder nyheter. Og vi melder når folk i maktposisjoner kommer med løgn. CNN står fast ved vår journalistikk og våre journalister. Det kan være at det er mange idioter i denne saken, men Carl Bernstein er ikke blant dem, heter det i en uttalelse fra CNN.

Watergate

Bernstein ledet sammen med Bob Woodward laget av Washington Post-journalister som i 1972 undersøkte forholdene som senere fikk navnet Watergate-skandalen og tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.

11. september i år gir Woodward ut boken «Fear: Trump in the White House», som ifølge forlaget Simon & Schuster «avslører tidligere ukjente detaljer om det rystende livet på innsiden i Det hvite hus under Donald Trump og hvordan presidenten tar avgjørelser om viktig utenriks- og innenrikspolitikk». (NTB)

