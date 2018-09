Trump takket FN og hyllet seg selv og USA

Verden

Donald Trump ble møtt av overraskelse og latter av delegatene i FN-bygget på Manhattan i New York.

– På mindre enn to år har min adminstrasjon fått til mer enn nesten noen adminsitrasjon i vårt lands historie, sa Donald Trump.

Da lo flere i salen, noe som fikk Trump til å stoppe opp.

– Det var ikke den reaksjonen jeg ventet, men det er ok, sa han spøkefullt, hvorpå latteren gjallet i salen.

Da latteren stilnet, fortsatte Trump med å ramse opp hvordan USA er blitt bedre etter at han overtok. Økonomien er i vekst, aksjene stiger, arbeidsløsheten er redusert, skattene er kuttet, et grensegjerde er under bygging, og militæret er i ferd med å bli sterkere enn det noensinne har vært, fastholdt han.

– USA er med andre ord et sterkere, sikrere og rikere land enn da jeg tiltrådte for mindre enn to år siden, sa Trump.

Krever respekt

- Vi skal bare gi penger til dem som respekterer oss og til dem som er våre venner, sa USAs president, da FNs 73. generalforsamling åpnet i New York.

Donald Trump snakket varmt om USAs bidrag til verdensfreden. Han sto også ved løftet om å trekke USA ut av Iran-avtalen, og understreket at USA ønsket en ny regjering i Venezuela. Den amerikanske presidenten snakket varmt om Israels 70-årsdag, og det polske folks uavhengiget og selvstendighet. Polen er under press fra EU for blant annet å ha avviklet landets uavhengige rettsystem.

- La oss velge en framtid av patriotisme, fred og velstand, oppfordret han.

USA først

USA styres av amerikanere og vil aldri underlegge seg overnasjonale organ, sa president Donald Trump i FN.

– Vi kommer aldri til å overgi USAs suverenitet til et ikke-valgt, globalt byråkrati som ikke stilles til ansvar av noen, sa Trump, ifølge NTB.

– USA styres av amerikanere, vi avviser ideologien globalisme og vi omfavner doktrinen patriotisme, fortsatte han.

Trump forsvarte USAs beslutning om å vende ryggen til FNs menneskerettsråd og Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som han betegner som trusler mot alle lands suverenitet.

FNs menneskerettsråd betegnet han som et pinlig organ, og ICC har ifølge Trump verken legitimitet eller autoritet.USA har ikke ratifisert ICC-domstolen.