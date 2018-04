Trump takker for «patriotisk arbeid»

Verden

USA-president Donald Trumps øverste rådgiver for innenlands sikkerhet, Tom Bossert, har trukket seg fra sin stilling.

Sarah Sanders, pressetalsperson i Det hvite hus, sier i en uttalelse tirsdag at Trump er takknemlig for Bosserts innsats for USAs sikkerhet.

– Tom ledet arbeidet til Det hvite hus med å beskytte landet fra terrorister, styrke cyberforsvaret og respondere på en rekke med naturkatastrofer vi ikke har sett maken til tidligere. President Trump takker ham for hans patriotiske arbeid og ønsker ham alt godt, sier Sanders.

Avgangen ble kjent dagen etter at omstridte John Bolton overtok som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. Ifølge kilder CNN har snakket med var det Bolton som ba Bossert om å gå av, fordi Bolton ønsker å få sin egen stab på plass.

Tom Bossert jobbet også i administrasjonen til George W. Bush da han var president.

Bosserts avgang kommer etter at Michael Anton, som var talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, valgte å trekke seg søndag.