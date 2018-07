Trump: Stor tillit til USAs etterretning

Verden

Trumps Twitter-melding kommer få timer etter at han i Helsinki nektet å stille seg bak konklusjonen fra amerikansk etterretning om at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

– Som jeg sa i dag, og mange ganger tidligere, så har jeg STOR tillit til MINE etterretningsfolk. Men jeg innser også at for å skape en lysere fremtid, så kan vi ikke bare fokusere på fortiden – som verdens to største atomvåpenmakter må vi komme overens! skriver Trump på Twitter mandag kveld.

På hjemmebane har Trump fått massiv kritikk fra både demokrater og republikanere for opptredenen på pressekonferansen med Vladimir Putin etter toppmøtet mellom de to presidentene. (NTB)