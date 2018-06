Verden

Sadler skapte furore i Det hvite hus da hun på et internt møte sa at McCains motstand mot utnevningen av Gina Haspel som CIA-sjef ikke hadde noen betydning, fordi han «er døende uansett».

Kommunikasjonsrådgiveren har beklaget det hun omtaler som en spøk som kom ut på feil måte.

Arizona-senator McCain, som ble holdt som gissel og torturert under Vietnam-krigen, er diagnostisert med hjernekreft. Hans datter Meghan McCain har tidligere bedt Det hvite hus ta grep etter at utspillet fra Sadler ble kjent for offentligheten.

President Donald Trump har også selv uttalt seg nedlatende mot McCain, da han under valgkampen til presidentvalget i 2016 kritiserte 81-åringen for å ha latt seg ta til fange.

(NTB)

Les også: – Trump har utløst noe i USA (Dagsavisen+)