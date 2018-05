Verden

USAs president Donald Trump var full av lovord da han tok imot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag.

– Det er en ære å ha generalsekretær Stoltenberg med oss. NATO har samarbeidet godt med USA, og forholdet vårt er veldig godt, sa Trump da han og Stoltenberg stilte opp for fotografene i Det ovale kontor.

Videre sa han at det er skaffet til veie store pengesummer fra land som tidligere ikke har tatt sin del av regningen, men at det fortsatt er mye som gjenstår.

– Stoltenberg har fått en lang forlengelse, og vi presset hardt på for det, for denne mannen gjør en storartet jobb i NATO, sa Trump.

Stoltenberg takket på sin side den amerikanske presidenten for å lede an i arbeidet for å få allierte til å øke forsvarsbudsjettene.

– Gir du meg æren for det? spurte Trump.

– Du har bidratt til dette fordi ditt lederskap har vært viktig og hatt en reell effekt, sa Stoltenberg.

– Dette er viktig, for vi lever i en mer uforutsigbar verden. Da trenger vi et sterkt NATO, sa Stoltenberg videre.

NATOS pengemål må være 4 prosent

USAs president Donald Trump mener NATOs mål om at medlemmene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar ikke er nok.

– Målet bør være 4 prosent, sier Trump i forbindelse med en fotoseanse med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag.

Det var på forhånd ventet at Trump kom til å ta opp pengemålet under møtet med Stoltenberg. USA tidligere gjort det klart at de er misfornøyde med pengeløftene europeiske allierte har lagt fram.

En oversikt fra i vinter viser at bare 15 av de 29 medlemslandene legger opp til å nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. USAs krav er at de landene som ikke når opp, må legge fram nye løfter før NATO-toppmøtet i juli. (NTB)