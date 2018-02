– Trump skjønner ikke alvoret i saken

Verden

Donald Trumps advokater har lenge tråkket på bremsene når det kommer til et avhør av Trump i den pågående etterforskningen av Trumps valgkampanje og Russland.

President Trump og hans stab mistenkes for å ha samarbeidet med Russland og Putin for å vinne valget i 2016.

Alvor

Trump nekter for å ha gjort noe galt, og har samtidig gitt uttrykk for at han gjerne stiller til intervju med spesialetterforsker Robert Mueller. Han vil ha full åpenhet, hevder han.

– Han skjønner ikke alvoret i saken, sier en kilde nær Trump til CNN .

Ifølge den samme kilden er Trump overbevist om at han med sin erfaring kan snakke seg ut av situasjonen.

Ed

Flere tror Trump kan ende opp med å snakke med FBI.

– Han sier i grunn at jeg er åpen som en bok. Jeg har gjort absolutt intet galt og jeg er villig til å si det under ed, sa tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus, Anthony Scaramucci til Jake Tapper i CNN.

Scaramucci tror også at Trump fortsatt vurderer å la seg intervjue.

Problemer

Trumps advokater ser, som så mange andre, problemene med det. I en sånn setting vil Trump være under ed. Det betyr at om han snakker usant, bryter han loven.

Om han innrømmer noe galt, er han også ute og kjøre. Og om han påberoper seg «the fifth», altså at han ikke vil svare på spørsmål som kriminaliserer ham selv, er det så godt som å innrømme skyld.

Et alternativ kan være å svare skriftlig på spørsmål.

Om Trump skulle bli tatt for noe, er det fortsatt usikkert om en sittende president kan rettsforfølges i det hele tatt.