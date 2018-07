Verden

Trump skal også besøke Winston Churchills fødested Blenheim Palace, samt at han skal innom Skottland en tur i løpet av sitt besøk, opplyste en talskvinne for statsminister Theresa May fredag som orienterte om programmet under presidentens besøk.

Trump ankommer Storbritannia torsdag 12. juli etter å ha deltatt på NATO-toppmøtet i Brussel. Torsdag kveld skal han og førstedame Melania delta på en middag på Winston Churchills fødested Blenheim Palace utenfor Oxford. Til stede på denne middagen er både politikere og næringslivsledere fra begge land, opplyser Downing Street.

Presidentparet skal deretter overnatte i Winfield House i Regent's Park i London, residensen til den amerikanske ambassaden.

Windsor Castle

Fredag skal Trump besøke et ikke navngitt militæranlegg sammen med May. Deretter skal de to ha politiske samtaler på Chequers, det offisielle landstedet til den britiske statsministeren som ligger et stykke utenfor London.

På spørsmål om Chequers er valgt for å skjerme Trump fra demonstranter, svarte Mays talskvinne nei og la til at stedet var valgt fordi «det er mer egnet for uformelle møter». Etter møtet har de to en felles pressekonferanse før Trump og førstedame Melania drar til Windsor Castle der de skal møte dronning Elizabeth.

Vil drøfte handelsavtale

Trump og May kommer til å bruke mye av møtetiden til å diskutere en handelsavtale mellom Storbritannia og USA, som britene er ivrige etter å få på plass så fort som mulig ettersom landet går ut av EU om bare trekvart år.

Også Trump er klar for å få på plass en amerikansk-britisk handelsavtale så fort som mulig.

– Presidenten har sagt at han gjerne vil få på plass en bilateral avtale så fort som mulig, og han er klar til å trappe opp prosessen i det øyeblikket vi får klarsignal til å starte forhandlinger, sier Woody Johnson, den amerikanske ambassadøren til Storbritannia.

Store demonstrasjoner

Fredag ettermiddag reiser presidentparet til Skottland der de blir fram til søndag, da Trump setter kursen mot Helsingfors og toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin på mandag.

Trumps besøk til Storbritannia har blitt utsatt flere ganger, og mange briter, både politikere og vanlige folk, er svært kritiske til at han skal komme.

Det er varslet demonstrasjoner flere steder, blant annet har en gruppe demonstranter planlagt å blåse opp en gigantisk ballong som ser ut som Trump i babyfasong, som skal sveve over London mens presidenten er der.

