Verden

Pornostjernen Stormy Daniels, hvis virkelige navn er Stephanie Clifford, har tidligere hevdet at hun har hatt sex med Trump.

Men i 2016 inngikk hun en avtale med Trumps advokat der hun lovet å ikke snakke om saken.

Magasinet In Touch publiserte i januar et intervju med Clifford fra 2011 der hun legger ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump.

Men etter å ha mottatt pengene har hun nektet for å ha hatt et forhold til Trump. Siden har hun så vært mer tvetydig.

Nektet

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold.

Journalisten bak In Touch-intervjuet Jordi Lippe-McGraw sier til CNN at Stormy Daniels visste at Trump var gift.

I intervjuet på CNN kommer det også fram at Trump synes Stormy Daniels hadde visse likheter med hans egen datter Ivanka Trump.

– Trump sa at hun minner han om hans datter Ivanka, hevder Lippe-McGraw.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Taushetsløfte

Donald Trump har ifølge Det hvite hus allerede vunnet en voldgiftssak mot pornostjernen som har saksøkt ham for å få opphevet et taushetsløfte hun har signert, skriver NTB.

Nå går hennes advokat Michael Avanetti ut og forklarer hvorfor hun ikke har kommet med påstandene tidligere.

– Det handler ikke om penger, sier Avanetti til CNN .

– Hun kunne fått mye mer fra andre, sa Avanetti videre.

Stormy Daniels skal etter planen la seg intervjue i aktualitetsprogrammet «60 Minutes». Dette skal etter sigende nå Trump forsøke å stanse.

Avanetti er klar på at Trumps advokat Michael Cohen ikke kan la seg intervjue om avtalen, for å så nekte Stormy Daniels det samme.

– Cohen har kommet med uttalelser om saken, som ikke setter Stormy Daniels i særlig godt lys, mener Avanetti.

– Løgner

– Det har vært usannheter, falske påstander og rett ut løgner om min klient, uten at Stormy Daniels, miss Clifford, kan komme med sin side av saken, sier Avanetti.

– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke presidenten kan svare kilnkende klart på om han visste om avtalen, visste han omutbetalingen og hadde han noe med selve utbetalingen å gjøre? Tre veldig enkle spørsml å svare på, sa han.

Stormy Daniels har imidlertid gått rettens vei for å få avtalen om taushet opphevet fordi hun mener at voldgiftsprosessen var falsk og preget av en rekke saksbehandlingsfeil.

Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders svarte onsdag med å si at Trump allerede har vunnet en voldgiftssak mot kvinnen.

Les også: USA selger stadig flere bomber og missiler til Saudi-Arabia

Ugyldig

Hun understreker også at Trump har gjort det helt klart at alle anklagene er falske, men hun vil ikke svare på flere spørsmål.

I stedet henviser hun til Trumps private advokat, Michael Cohen.

I Cliffords søksmål heter det at fortrolighetsavtalen er ugyldig ettersom Trump selv aldri signerte den.

I tillegg anklages Cohen for å ha forsøkt å skremme henne til taushet.

Les også: Pornostjerne: – Donald Trump var utro mot Melania, med meg

1 million kroner

I februar erkjente Cohen at han betalte Clifford om lag 1 million kroner i forbindelse med en avtale.

Ifølfe CNBC brukte Cohen sågar en epostkonto fra The Trump Organization.

Bruken av en Trump-konto reiser igjen spørsmålet om brudd på valgkamplover. Det er ikke lov å bruke innsamlede penger til annet enn valgkamp.

Cohen selv sier han brulte sien egne midler til å betale Daniels. Cohen hevder også at Trump ikke visste om utbetalingen.

Les også: – Ivanka ble ansatt i Det hvite hus og det var først da folk oppdaget at hun er stokk dum